ASUS prezentuje laptopy TUF Gaming AMD Edition

Wąska ramka ekranu NanoEdge zapewnia jeszcze większą imersję podczas oglądania i pozwala na ogólne zmniejszenie rozmiarów całego laptopa, podczas gdy wzmocniona obudowa pomaga mu przetrwać trudy codziennego użytkowania. Inteligentnie zaprojektowane i starannie wykonane modele FX505DY i FX705DY oferują doskonałą równowagę pomiędzy wydajnością, czasem pracy baterii oraz korzystną ceną, dostarczając użytkownikom jeszcze lepszych wrażeń gamingowych

Moc Ryzena i technologia FreeSync

Układy APU Ryzen Mobile drugiej generacji, znane również pod nazwą Picasso, są wykonane przy użyciu wiodącej w branży technologii 12nm. Chip Ryzen 5 3550H napędzający laptopy FX505DY i FX705DY dysponuje czterema rdzeniami i ośmioma wątkami dla zapewnienia wysokiej wydajności w popularnych grach i podczas codziennej pracy. Pomimo bardzo wysokiej mocy wielowątkowego układu, w kwestii zużycia energii procesor utrzymuje się w zakresie 35 W, co nie obciążą nadmiernie baterii komputera.

Zintegrowany układ graficzny oparty na platformie Vega pozwala APU na całkowicie samodzielnie napędzanie pracy laptopa. Takie rozwiązanie pomaga oszczędzać baterię i wydłuża jej czas pracy. Poważna rozgrywka, wymaga pokaźnej mocy. Dlatego więc kiedy rozpoczyna się gra, technologia przełączania układu graficznego od AMD automatycznie aktywuje niezależną kartę Radeon RX 560X. Ta wydajna karta graficzna zapewnia płynną animację w najpopularniejszych grach.

Ekrany większości tanich laptopów gamingowych są ograniczone do stałej częstotliwości odświeżania, natomiast modele FX505DY i FX705DY wykorzystują technologię FreeSync, dzięki czemu częstotliwość odświeżania ekranu jest synchronizowana z wartością FPS karty graficznej. Synchronizacja tych dwóch wartości eliminuje efekt „rwania" obrazu, likwiduje opóźnienia pomiędzy źródłem sygnału a jego wyświetleniem oraz redukuje wrażenie zacinania się klatek animacji - dla ogólnej poprawy wrażeń gamingowych.

Model FX505DY posiada 15,6 calowy panel FHD klasy IPS, a FX705DY jest wyposażony w panel 17,3 calowy. Oba laptopy charakteryzują się konstrukcją NanoEdge o smukłej ramce i oferują szerokie kąty widzenia, dlatego kolory zawsze pozostają żywe, także podczas oglądania z ostrzejszego kąta. Chociaż oba modele dysponują wyświetlaczami pracującymi w przedziale FreeSync 40-60 Hz, to tylko FX505DY posiada opcję wysokiej częstotliwości odświeżania w zakresie 48-120 Hz dla zapewnienia bardziej płynnego obrazu przy wyższym poziomie FPS. Panel 60 Hz jest idealnym rozwiązaniem dla graczy, którzy grają w bardziej wymagające tytuły, gdzie nierealistyczne będzie uzyskanie superwysokich wartości FPS w tej klasy systemach. Alternatywny panel 120 Hz jest zalecany do szybkich strzelanek, takich jak CS:GO i Overwatch.

Utrzymywanie w chłodzie i zachowanie mocy

Kiedy akcja staje się gorąca, laptopy TUF Gaming pozostają chłodne dzięki specjalnie zaprojektowanemu rozwiązaniu termicznemu, które nie pozwala na nadmierne zwiększenie temperatury komponentów i zapewnia stabilną wydajność w dłuższym wymiarze czasu.

Technologia HyperCool skutecznie chłodzi układy CPU i GPU, dysponując niezależnymi wentylatorami dla każdego chipu. Dodatkowo specjalne tunele przeciwpyłowe umieszczone na krawędziach obudowy wyłapują cząsteczki kurzu i kierują je na zewnątrz laptopa, uniemożliwiając zatkanie nimi układu chłodzenia. Zapobiega to gromadzeniu się nieczystości na radiatorach i kratkach otworów wylotowych, co z kolei mogłoby w takim stopniu zmniejszyć skuteczność chłodzenia, że miałoby to wpływ nie tylko na wydajność, ale w dłuższej perspektywie także na niezawodność i stabilność systemu.

Niezależnie od koloru i zastosowanego materiału, modele FX505DY i FX705DY są zgodne ze standardami wojskowej normy MIL-STD-810G w zakresie wytrzymałości. Surowe testy gwarantują, że laptopy wytrzymają wpływ ekstremalnych warunków otoczenia, wibracje, a także przypadkowe uderzenia. Sześciokątna konstrukcja spodu obu laptopów zwiększa stabilność strukturalną i przyczynia się do ich podwyższonej wytrzymałości.

Prawdziwie gamingowe klawiatury

Klawiatury zastosowane w modelach FX505DY są naprawdę godne nazwy TUF Gaming. Rozwiązanie HyperStrike oferuje układ inspirowany klawiaturami desktopowymi z wydzielonymi blokami klawiszy funkcyjnych, co ułatwia ich rozpoznawanie, oraz pełną klawiaturą numeryczną do szybszego wprowadzania liczb nawet na modelu 15 calowym. Dodatkowo zastosowano szerszy klawisz spacji, przesunięte klawisze kursora, zakrzywione nasadki klawiszy oraz zaakcentowane klawisze WASD.

Klawiatury laptopów FX505DY i FX705DY są również podświetlone, przy czym wersje Red Matter zapewniają czerwoną poświatę odzwierciedlającą ich smukłość, podczas gdy wersje Gold Steel dysponują spersonalizowanym oświetleniem RGB. Kolory i efekty RGB można dostosować za pośrednictwem narzędzia Armoury Crate, które zapewnia połączony zestaw najważniejszych funkcji, takich jak sterowanie oświetleniem, monitorowanie systemu i ustawianie spersonalizowanych profili gamingowych automatycznie ładujących preferowane ustawienia systemowe.

Podłączony i gotowy do rozgrywki

Laptopy TUF Gaming FX505DY i FX705DY są wyposażone w karty Wi-Fi 5 (802.11ac) oraz zintegrowane karty Ethernet do połączeń przy niskiej latencji podczas intensywnej rozgrywki wieloosobowej, a ponadto dysponują trzema gniazdami USB do podłączania ulubionych peryferiów. Oba modele dodatkowo zwiększają imersję gracza dzięki technologii DTS Headphone:X, która wprowadza 7.1-kanałowy wirtualny dźwięk przestrzenny do zestawów słuchawkowych lub głośników stereo. Gracze mogą użyć wbudowanych presetów do rozgrywki, oglądania filmów i transmisji sportowych, czy też ręcznie dokonać ustawień za pośrednictwem zintegrowanego korektora.

Laptopy FX505DY i FX705DY można podłączyć do telewizora lub monitora za pośrednictwem HDMI 2.0. Techologia FreeSync funkcjonuje korzystając ze złącza HDMI z kompatybilnymi wyświetlaczami, przenosząc płynną rozgrywkę na większe ekrany.

Laptopy TUF Gaming FX505DY i FX705DY oferują mieszankę komponentów i technologii AMD w celu udoskonalenia wrażeń z rozgrywki. Zastosowanie układu APU Ryzen w połączeniu z niezależną kartą graficzną Radeon i ekranem z technologią FreeSync spełnia wszystkie wymagania graczy szukających rozwiązania o optymalnym stosunku wydajności do ceny.

Laptopy ASUS TUF Gaming FX505 oraz FX705 AMD Edition dostępne są w sprzedaży odpowiednio w cenach od 3299 zł oraz 3899 zł.