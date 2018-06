ASUS prezentuje płytę główną H370 Mining Master

Zmaksymalizuj wydajność, zminimalizuj czas przestoju i zoptymalizuj swój system

Kopanie kryptowalut, to gra liczb, która jest opłacalna wyłącznie wtedy, gdy wartość wygenerowanej kryptowaluty przekracza koszty jej wyprodukowania. Zwiększanie liczby kart graficznych na stację jest doskonałym sposobem, aby rozszerzyć swoją konfigurację dla uzyskania najlepszych rezultatów. Typowe systemy miningowe posiadają konstrukcję z riserami PCIe, przy czym każda karta graficzną jest podłączona do złącza PCIe x1 przekierowanego poprzez interfejs USB 3.1 Gen 1, z wykorzystaniem kabla zasilania SATA. Risery składają się najczęściej z maksymalnie 3 części: gniazda x16 do podłączenia karty graficznej, karty x1 podłączanej do płyty głównej oraz łączącego te dwa elementy kabla USB.

H370 Mining Master znacznie upraszcza te połączenia, zamieniając gniazda x1 stosowane w poprzedniej generacji, na rząd pionowych gniazd PCIe-przez-USB, które pozwalają na podłączanie kabli riserów bezpośrednio do płyty głównej. Bezpośrednie połączenie jest bardziej stabilne niż przy skorzystaniu z karty PCIe, ponieważ zmniejsza ryzyko przypadkowego rozłączenia i redukuje łączną liczbę elementów używanych w sprzęcie miningowym.

Mniej czasu spędzonego na konserwacji sprzętu oznacza więcej czasu na kopanie - dlatego właśnie płyta główna H370 Mining Master jest dostarczana z zestawem funkcji diagnostycznych, zaprojektowanych do ułatwienia zarządzania platformą. Najważniejsza z nich to GPU State Detection, która skanuje system podczas procesu uruchamiania i wskazuje, czy poszczególne gniazda riserów są puste, czy są do nich podłączone funkcjonujące karty graficzne, lub czy występują z nimi ewentualnie jakieś problemy. Zaktualizowany graficzny interfejs użytkownika State Detection w przejrzysty sposób określa lokalizację i status każdego gniazda wraz z kodem alfanumerycznym, który je identyfikuje. Diagnostyka sprzętowa jest uzupełniona przez indywidualne diody LED do debugowania, które świecą się, jeśli występują problemy z określonymi komponentami sprzętowymi, takimi jak procesor lub pamięć.

Wydajny mining wymaga wykonania kilku ustawień w UEFI, które są skonsolidowane w specjalnym trybie Mining. Inne ustawienia specyficzne do miningu kryptowalut, w oparciu o procesory graficzne są aktywowane standardowo, więc użytkownicy mogą praktycznie od razu rozpocząć kopanie i nie muszą już praktycznie nic zmieniać w firmware.

Płyta główna H370 Mining Master będzie dostępna w sprzedaży na polskim rynku w trzecim kwartale 2018 roku.