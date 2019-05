ASUS przedstawia najnowszy ZenFone 6

Obracany aparat fotograficzny to konstrukcja, która jednocześnie rozwiązuje dwa problemy: konieczność zintegrowania "notcha" na wyświetlaczu oraz niską rozdzielczość aparatu przedniego. Obracany moduł fotograficzny zawiera główny aparat z matrycą Sony IMX586 o rozdzielczości 48 Mpix oraz drugi, szerokokątny aparat o rozdzielczości 13 Mpix i kącie widzenia 125°. Moduł aparatu jest napędzany precyzyjnym silnikiem krokowym, który obraca go o pełne 180° w celu przesunięcia aparatu na przód. Może on być również używany w dowolnej pozycji pośredniej, co zapewnia użytkownikom niespotykaną dotąd możliwość wykonywania wysokiej klasy zdjęć z praktycznie każdej pozycji.

Moduł fotograficzny typu flip jest wykonany z ciekłego metalu (stopu amorficznego) - zaawansowanego materiału, który jest o 20 proc. lżejszy od stali nierdzewnej, a przy tym cztery razy mocniejszy od niej. Dla jeszcze lepszej ochrony zintegrowany w module czujnik G wykrywa stopień przyspieszenia, dzięki czemu aparat automatycznie powraca do bezpiecznej pozycji w przypadku upadku telefonu.

ZenFone 6 jest wyposażony w 6,4-calowy bezramkowy ekran NanoEdge bez wcięcia i pokryty szkłem Corning Gorilla Glass 6. Smartfon ten jest napędzany flagową platformą mobilną Qualcomm Snapdragon 855, która zapewnia maksymalnie o 45 proc. wyższą wydajność CPU i o 20 proc. szybsze renderowanie grafiki w porównaniu do układów poprzedniej generacji. Bateria o pojemności 5000 mAh - jedna z największych dostępnych we flagowych smartfonach - oferuje nawet dwa dni nieustannego użytkowania (twierdzi producent).

ZenFone 6 jest napędzany najnowszą platformą mobilną Qualcomm Snapdragon 855, czyli ośmiordzeniowym procesorem wykonanym w technologii 7 nm i dysponującym częstotliwością taktowania 2,8 GHz, jak również maksymalnie 8 GB pamięci RAM. Procesor Snapdragon 855 zapewnia nawet o 45 proc. wyższą wydajność CPU i o 20 proc. szybsze renderowanie grafiki w porównaniu do układów poprzedniej generacji.

Bateria o pojemności 5000 mAh oferuje dwa dni działania - podaje Asus.

Smartfon korzysta z interfejsu użytkownika ZenUI 6. Producent twierdzi, że charakteryzuje się on bardziej uporządkowanym i przejrzystym wyglądem z wyłącznie najważniejszymi funkcjami. Dostępny jest także nowy schemat kolorystyczny Dark Mode, który pomaga zredukować zmęczenie oczu podczas korzystania z telefonu w słabo oświetlonych miejscach.

Technologia OptiFlex przyspiesza uruchamianie i ponowne włączanie aplikacji, a także oszczędza energię w trybie czuwania, zapamiętując ulubione aplikacje użytkownika. Funkcja ta zachowuje najczęściej wykorzystywane aplikacje w pamięci telefonu, dzięki czemu są zawsze gotowe do użycia. W nowym trybie Private Listening wszystkie wiadomości głosowe oraz interakcje z usługą Google Assistant są odtwarzane tylko przez słuchawki, dzięki czemu żadne wiadomości nie będą słyszalne dla innych w miejscach publicznych.

Nowy fizyczny przycisk Smart Key z boku telefonu ZenFone 6 może zostać spersonalizowany do wykonywania często używanych poleceń, w tym także zadań w Google Assistant. Rozpoznaje on tryby pojedynczego naciśnięcia, podwójnego naciśnięcia lub naciśnięcia i przytrzymania, które można przypisać do różnych czynności.

Smartfon Asus ZenFone 6 w wersji 6/128 kosztuje 2399 zł.