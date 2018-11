AVerMedia - urządzenie do streamowania gier z konsol i PC

AVerMedia Live Gamer Portable 2 to model wideo-grabbera przeznaczony dla graczy. Nie ogranicza się, jak większość urządzeń tej kategorii, do działania wymagającego komputera PC. Urządzenie posiada możliwość pracy niezależnie od komputera, co pozwala np. na recenzowanie gier z konsol.