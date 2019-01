AVerMedia Live Gamer HD Lite - niedroga karta dla streamerów

Karty do przechwytywania wideo, czy inaczej wideo-grabbery, pozwalają na dosyć swobodne tworzenie materiału wideo bez przeciążania, zwykle dostatecznie już zajętego zadaniami procesora. Dzięki sprzętowemu kodowaniu w popularnych kodekach, układy montowane w wideo-grabberach przejmują zadania związane z obliczeniami na potrzeby tworzenia plików wideo i robią to bardzo skutecznie. AVerMedia Live Gamer HD Lite (GL510E) to karta, która wprawdzie ustępuje możliwościami swoim droższym kuzynom, ale dla początkujących amatorów streamowania treści powinna w zupełności wystarczyć.

Co potrafi AVerMedia Live Gamer HD Lite? Przede wszystkim możemy za jej pomocą nagrywać wideo o rozdzielczości 1080p z szybkością 30 klatek na sekundę. O ile w grach podobna wartość jest raczej nieakceptowalna, o tyle przy materiale filmowym jest w zupełności wystarczające (tzw. format kinowy to ledwie 24 klatki na sekundę). Całość nagrania zgrywana jest do pliku MPEG 4 (H.264+AAC), a więc formatu, który otwierany jest przez wszystkie popularne programy do edycji wideo.

Skoro mowa o programach, to warto podkreślić, że wraz z zestawem AVerMedia Live Gamer HD Lite użytkownik ma dostęp do aplikacji RECentral, pozwalającej na łatwe zarządzanie i edycję powstającego nagrania.

Urządzenie dostępne jest na polskim rynku w cenie ok. 400 zł.