AVerMedia prezentuje soundbar AS510

Dzięki kompaktowym rozmiarom AS510, użytkownik nie musi martwić się o brak miejsca dla urządzenia AVerMedii. Charakterystyczną cechą soundbarów jest też ich specjalna budowa, wspierająca przestrzenną emisję dźwięku.

Patrząc na niewielkie gabaryty AS510 (940x61x66 mm), wiele osób może martwić się o jakość dźwięku dobywającego się z urządzenia. Producent uspokaja i jednocześnie przekonuje, że w tym przypadku za małymi rozmiarami idzie potężne brzmienie. Soundbar posiada cztery pełnowymiarowe głośniki i dwa pasywne radiatory. Całość składa się na moc o wartości 40 W.

Czy to oznacza, że gracze nie mają po co sięgać po AS510? Na szczęście soundbar posiada trzy tryby EQ, przeznaczone nie tylko do filmów, ale także gier i muzyki. Co więcej, urządzenie korzysta z technologii Bluetooth 4.0., co rozszerza jego funkcjonalność o możliwość streamowania muzyki z urządzenia mobilnego.

Soundbar AVerMedia AS510 kosztuje około 435 zł.