AVerMedia: stare filmy VHS w nowej jakości

Konwerter AVerMedii pozwala w prosty sposób przenieść nagrany materiał z kasety VHS na dysk komputera. Film z wesela, pamiątka z wakacji, stara kolekcja filmów - wszystko to może zostać przeniesione na znacznie trwalszy nośnik. Co więcej, użytkownik ma okazję do samodzielnego „oczyszczenia" zgranego cyfrowo obrazu, nadając starym filmom zupełnie nowej jakości.

Urządzenie AVerMedii umożliwia przeniesienie nagranego materiału do jednego filmu DVD lub VCD. Producent zapewnia przy tym, iż odbywa się to bez straty jakości sygnału. Konwerter wyposażono w złącze USB 2.0, dzięki któremu użytkownik może podłączyć komputer do domowych urządzeń wideo, takich jak: DV, V8, VHS czy odtwarzacze DVD i VCD.

Konwerter działa w technologii plug&play, a więc jest gotowy do pracy zaraz po podłączeniu do komputera. Kompaktowych rozmiarów, DVD EZMaker 7 zajmuje niewiele miejsca i przez to łatwo go przechowywać. Dzięki oprogramowaniu Cyberlink użytkownik zyskuje możliwość utworzenia własnego filmu z kilku klipów, przygotowania osobistego menu czy edycji istniejących nagrań.

Konwerter DVD EZMaker 7 kosztuje około 249 zł.