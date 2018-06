AVerMedia wprowadza słuchawki dla graczy

Akcesoria dla graczy to jeden z najszybciej rozwijających się segmentów na rynku sprzętu komputerowego. Nie powinno więc nikogo dziwić, że AVerMedia, produkty które są bardzo popularne wśród wielu związanych z tematyką gamingową youtuberów, wprowadza własne słuchawki dla graczy. Sonicwave 7.1 GH337 to model dla miłośników cyfrowej rozrywki, który może pochwalić się dźwiękiem przestrzennym.

Duże nauszniki AVerMedia Sonicwave 7.1 GH337 skrywają neodymowe przetworniki o średnicy 50 mm, mające oferować głębokie tony niskie, co nie jest oczywiste nawet w słuchawkach dla graczy. Urządzenie podłączane jest do komputera lub konsoli za pomocą wbudowanego kabla USB. Dzięki temu słuchawki otrzymują także zasilanie, niezbędne do ich efektownego podświetlenia.

Producent zadbał także o dodatkowe oprogramowanie, umożliwiające m.in. sterowanie „rozmieszczeniem" wirtualnych głośników, co pozwala na dopasowanie efektów dźwięku przestrzennego. W grach może to pomóc w zlokalizowaniu nadchodzącego przeciwnika, co z pewnością docenią miłośnicy sieciowych FPS'ów.

Za słuchawki spodziewać się należy ceny około 399 zł.