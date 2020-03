Abbott prezentuje nowe testy na obecność Covid-19

Oprócz prowadzenia badań, które mają na celu opracowanie skutecznej terapii i szczepionek do walki z koronawirusem, świat medycyny wciąż pracuje nad nowymi testami pozwalającymi na szybkie i skuteczne wykrywanie zakażenia.

W przypadku standardowych metod największym problemem jest czas oczekiwania, ale z każdym dniem pojawiają się kolejne pomysły na usprawnienie identyfikacji chorych. We Włoszech trwają właśnie testy stosowanej w Chinach metody rozpoznawania infekcji przez sztuczną inteligencję na bazie zdjęcia płuc. Chińskie ośrodki potrafią już postawić wstępną diagnozę na podstawie zmian powstających w płucach – w czasie 20 sekund. Metoda ta wymaga jednak odpowiednich modyfikacji ze względu m.in. na różnice w budowie organizmów mieszkańców Półwyspu Apenińskiego i innych części świata.

W prace nad usprawnieniem procesu identyfikacji chorych włączyło się też wiele firm komercyjnych. Nad podobną nowinką pracuje firma Abbott, jeden z producentów stosowanych obecnie testów na koronawirusa. Opracowany przez nią aparat ID NOW pozwala na stwierdzenie wystąpienia Covid-19 u pacjenta w czasie od 5 do 13 minut.

Urządzenie jest już stosowane do rozpoznawania innych wirusów, m.in. wywołujących grypę typu A i B, Strep A czy RSV. Teraz Abbott rozszerzył funkcjonalność swojego adaptera o możliwość identyfikacji nowego wirusa. Do przeprowadzenia testu wystarczy pobranie wymazu z nosa lub z gardła, co pozwoli wyodrębnić jego RNA. Wstępną diagnozę można postawić już po 5 minutach, a wykluczenie ewentualnych czynników, które mogą zafałszować wynik, powinno zająć do 13 minut.

Abbott pochwalił się przy tym uzyskaniem pozwolenia od FDA (amerykańskiej Agencji Żywności i Leków), co w praktyce otwiera projektowi drzwi do ośrodków potrzebujących znacznego zwiększenia liczby testów. Od kwietnia system pozwoli na wykonanie dodatkowych 50 tys. testów dziennie.

To niejedyny test wyprodukowany przez Abbott, który uzyskał potrzebne pozwolenia. Szczegóły drugiego projektu nie zostały jeszcze ujawnione poza tym, że metoda jest nieco bardziej czasochłonna. Firma szacuje, że połączenie obu tych sposobów umożliwi wykonanie w ciągu kolejnego miesiąca dodatkowych 5 mln testów.

fot. Abbott