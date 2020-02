Abonament na odbitki ze Zdjęć Google

Ciekawa opcja zaproponowana przez Google'a pojawiła się już w Stanach Zjednoczonych – tam obecnie testowane jest wykupywanie abonamentu na wydruki. Za osiem dolarów miesięcznie każdy posiadacz smartfona z systemem Android może dostać wydruki losowo wybranych zdjęć ze swojej galerii Zdjęć Google.

10 odbitek w formacie 10x15 cm, generowanych losowo, można dostosować do swoich potrzeb: algorytm może dobierać więcej zdjęć, na których są ludzie, albo więcej fotografii z widoczkami bądź też mieszać je po równo. Tylko takie kryteria selekcji są obecnie dostępne.

Losowy wybór ma swoje plusy – kiedy samodzielnie mamy dobierać zdjęcia do wydruku, zwykle... odkładamy to na później. Wykup abonamentu, w którym algorytm wybierze 10 fotek za nas i wyśle je do druku bez naszej ingerencji, ułatwia sprawę, dzięki czemu zawsze jakieś odbitki otrzymamy. Tego typu propozycja może więc mieć pewną przewagę nad innymi opcjami wydruków zdjęć.

Dodatkowym atutem jest możliwość wybrania losowych fotek na prezent. W ten sposób np. co miesiąc dziadkowie będą otrzymywać zdjęcia wnuków z naszej galerii (jeśli oczywiście będziemy przezornie trzymać tam tylko takie fotografie). Algorytm dobiera zdjęcia z miesiąca poprzedzającego wysyłkę.

Obecnie system testowany jest tylko w Stanach Zjednoczonych, ale fotoksiążki też początkowo nie były dostępne globalnie, a teraz już Google udostępnia tę funkcję wszystkim.

Propozycja Google'a jest opcją typowo dla „zabawy", gdyż zdjęcia w galerii ulegają kompresji, a dostępny format to wyłącznie 10x15 cm, co nie usatysfakcjonuje profesjonalnych fotografów.

fot. Google