Acer Predator Triton 900 i 500 - laptopy z GeForce RTX 2080 i 2060

Predator Triton 900 i 500 zostały wyposażone w zaawansowany system chłodzenia autorstwa Acer, na który składają się dwa metalowe wentylatory AeroBlade 3D i technologia Coolboost. Technologia utrzymuje odpowiednie chłodzenie notebooków podczas długich godzin gry w wymagające tytuły.

Predator Triton 900

Predator Triton 900 to laptop do gier w innowacyjnym kształcie. Jest wyposażony w zawias Ezel Aero Hinge, który pozwala na dostosowanie położenia wyświetlacza do preferencji gracza. Użytkownicy mogą przełączać się między czterema trybami użytkowania:

・ tryb wyświetlania,

・ tryb Ezel do grania w gry na ekranie dotykowym,

・ tryb laptopa,

・ tryb stand, który zmienia Triton 900 w tablet do grania.

Laptop został wyposażony w najnowszy procesor graficzny NVIDIA GeForce RTX 2080 i 17-calowy wyświetlacz 4K typu IPS z technologią NVIDIA G-SYNC. Ponadto wydajność zapewnia procesor Intel Core i7 8. generacji, dyski SSD PCIe RAID i do 32 GB pamięci DDR4. W celu zapewnienia dodatkowych wrażeń wykorzystano technologię Waves Maxx, wykorzystująca śledzenie ruchu Waves Nx, która umożliwia urządzeniu wykorzystanie realistycznego dźwięku przestrzennego 3D.

Predator Triton 500

Predator Triton 500 to potężny notebook przeznaczony do gier, o grubości 17,9 mm i wadze 1,9 kg. Ma wytrzymałą, całkowicie metalową obudowę i wąskie ramki o grubości 6,3 mm, które zapewniają stosunek 81 procent ekranu do obudowy. Bateria zapewnia do 8 godzin pracy bez konieczności ładowania.

Predator Triton 500 posiada procesor graficzny NVIDIA GeForce RTX 2080 z technologią Max-Q Design, procesor Intel Core i7 ósmej generacji, dyski SSD PCIe RAID i pamięć DDR4 o pojemności do 32 GB. GPU jest zdolne do „overclockingu", czyli wyjściu poza narzucone ramy wydajności, a także „VR-Ready", czyli kompatybilne z technologią Wirtualnej Rzeczywistości.

15,6 calowy ekran Tritona 500 Full HD wykorzystuje technologię NVidia G-SYNC. Częstotliwość odświeżania wynosi 144 Hz (z przesterowaniem przy 3 ms), a jasność ekranu to 300 nitów.

Aplikacja Predator Sense

Jeszcze w tym roku dostępna będzie aplikacja mobilna PredatorSense, która umożliwi sterowanie komputerem Predator ze smartfona. Aplikacja może sterować ustawieniami „overclockingu", prędkości wentylatora, oświetlenia i trybów audio. Użytkownicy mogą wyświetlać aktywne profile oświetlenia ustawione na komputerze lub zdalnie je przełączać. Ponadto użytkownicy mogą przeglądać i ustawiać niestandardowe kombinacje klawiszowe (tzw. „makra") dla skrótów klawiszowych.

Wersja mobilnej aplikacji Predator Sense na Android będzie dostępna w pierwszym kwartale 2019 roku, a wersja na iOS w drugim kwartale 2019 roku.

Triton 900 posiada również wsparcie dla Predator RGB Assault, aplikacji dla graczy League of Legends, która pokazuje predefiniowane efekty oświetlenia klawiatury. Użytkownicy mogą dostosować efekty świetlne dla każdej umiejętności swojej postaci.

Cena i dostępność w Polsce

・ Predator Triton 900 z Core i7, 8G GD6 RTX2080, 16GB/256GB+256GB SSD. Model będzie dostępny w Polsce w cenie od 20 000 zł od drugiego kwartału 2019 roku.

・Predator Triton 500 z Core i7, 6G GD6 RTX2060, 16GB/512GB SSD. Model będzie dostępny w Polsce w cenie od 8 500 zł od początku drugiego kwartału 2019 roku.

・Predator Triton 500 z Core i7, 6G GD6 RTX2080, 16GB/512GB+512GB SSD. Model będzie dostępny w Polsce w cenie od 9 999 zł pod koniec pierwszego kwartału 2019 roku.