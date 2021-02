Acer pokazał nowe komputery z serii Predator Orion

Od 3060 Ti do 3090

Acer zaprezentował nowe komputery ze swojej gamingowej linii Predator Orion. Nowe modele będą wyposażone w GPU z serii RTX 3000 autorstwa Nvidii, oferujące pełne wsparcie dla ray tracingu.

Pełny przekrój

Najdroższą konstrukcją będzie Orion 9000, wyposażony w procesor z serii Intel Core i9 oraz grafikę RTX 3080 lub 3090. Wszystko to będzie zamknięte w obudowie ze szkła hartowanego, a za chłodzenie odpowiadać będą trzy wentylatory Predator FrostBlade. Model został wyceniony na ok. 18 tysięcy zł za wersję z RTX 3090.

Nieco tańszy będzie Orion 5000, który cechuje się metalową obudową o pojemności 30 litrów z prześwitującej siatki, przez którą można obserwować podzespoły. W środku znajdzie się procesor Intel Core i9 oraz grafika RTX 3080. Komputer kosztuje ok. 11 tysięcy zł.

Najtańszym z nowych Orionów jest model 3000. Urządzenie zamknięto w mniejszej od droższych wersji, 18-itrowej obudowie. Również tutaj jeden z boków jest wykonany ze szkła hartowanego. Procesor należy do linii Intel Core i7, a GPU to RTX 3060 Ti. Sprzęt ma kosztować ok. 6 tysięcy zł.

fot. Acer