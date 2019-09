Acer zaprezentował laptop z matrycą 300 Hz

Podczas trwających właśnie targów IFA 2019, Acer zapowiedział laptop Predator Triton 500 z ekranem IPS o częstotliwości odświeżania wynoszącej aż 300 Hz. Do tej pory najbardziej wydajne konstrukcje oferowały „zaledwie" 240 Hz.



W parze z matrycą idą też wydajne podzespoły. Pod maską znajdziemy procesor Intel Core i7-9750H oraz wydajną kartę graficzną RTX 2080 Max-Q. Sprzęt można kupić z maksymalnie 32 GB pamięci RAM SDDR4. Taka konfiguracja powinna wystarczyć, by osiągnąć 300 FPS w mniej wymagających grach. Do tego nowy Triton waży tylko 2 kg i ma 17,9 mm grubości. Premiera urządzenia czeka nas w czwartym kwartale tego roku. Najtańsza wersja kosztować będzie około 9 tysięcy złotych.

Na targach pojawiła się też konkurencyjna konstrukcja Asusa, wyposażona w podobną matrycę. ROG Zephyrus S GX701 będzie miał matrycę o przekątnej 17 cali; będzie napędzany kartą graficzną RTX2080. Firma planuje w przyszłości stworzenie mniejszej, 15-calowej wersji GX502 z odświeżaniem 300 Hz. Cen jeszcze nie podano.

fot. Acer (na górze), Grzegorz Karaś (galeria)