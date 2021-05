Acer zaprezentował nowości na 2021 rok

Wysyp premier

Podczas pokazu next@acer firma zaprezentowała katalog produktów dla graczy na 2021 rok. W ofercie znajdą się nowe laptopy, monitory oraz peryferia. Oferta jest naprawdę spora.

Laptopy dla graczy

W przypadku laptopów producent planuje kilka nowych modeli wyposażonych w układy graficzne z serii RTX 3000. Znajdzie się wśród nich m.in. Triton 500 SE. Jest to potężna maszyna wyposażona w GPU RTX 3080, procesor Intel Core i9 11. generacji oraz do 64 GB pamięci DDR4 i dysk SSD, zgodny ze standardem PCIe 4.0. Laptop trafi do sprzedaży z aż trzema różnymi ekranami do wyboru. Wszystkie mają rozdzielczość 2560x1600: Mini LED z odświeżaniem 165 Hz, IPS pracujący z częstotliwością 240 Hz (czas reakcji 3 ms, 100% pokrycia palety DCI-P3) oraz IPS o odświeżaniu 165 Hz. Komputer ma aluminiową obudowę. Za chłodzenie odpowiadają akumulatory AeroBlade 3D. Model wyposażono w akumulator zapewniający 12 godzin pracy na jednym ładowaniu i złącza Thunderbolt 4.

Inną nowością będzie Predator Helios 500 o podobnej konfiguracji. Różnica to dwa dyski SSD PCIe NVMe, którym towarzyszyć będzie standardowy HDD. Ekran ma przekątną 17,3 cala, a użytkownik może zdecydować się na matrycę 4K Mini Led 120 Hz lub wyświetlacz Full HD o odświeżaniu 360 Hz. W obudowie znajdziemy dwa złącza USB-C Thunderbolt 4 oraz port HDMI 2.1.

Oprócz nowych maszyn do grania, w ofercie pojawi się zewnętrzna karta sieciowa Predator Connect D5 5G, zgodna ze standardem łączności 5G. Pozwala ona zamienić komputer w hotspot sieci Wi-Fi i zarządzać przydzielaniem pasma dla różnych zadań. Ma też własny system chłodzenia. Do łączenia się z internetem będzie można wykorzystać też nowy router Predator Connect X5 5G CE z przepustowością do 4,7 Gb/s w paśmie 5G.

Graczy powinna zainteresować ponadto mysz Predator Cestus 335 z sensorem PixArt 3370 i próbkowaniem sygnału na poziomie 2000 Hz. Sprzęt ma pięć zdefiniowanych poziomów czułości; maksymalny to 19000 DPI.

Ceny kształtują się następująco:

Predator Triton 500 SE – 2000 euro (ok. 9000 zł)

Predator Helios 500 – 2500 euro (ok. 11250 zł)

Predator Cestus 350 – 80 euro (ok. 360 zł)

Coś dla biznesu

Producent zaoferuje też nową linię laptopów biznesowych TravelMate P6. Zgodnie z nazwą, sprzęt ma być przydatny zwłaszcza podczas podróży, a wbudowana bateria zapewni do 20 godzin pracy z dala od gniazdka. Komputery wyposażono w ekran dotykowy i zawias 360 stopni, możliwa jest też jego obsługa za pomocą rysika Acer Active Stylus. Ekran ma matrycę o rozdzielczości 1920x1200 i proporcje 16:10. By zwiększyć komfort pracy, producent zdecydował się zaimplementować pełnowymiarową klawiaturę z podświetleniem. Serię reprezentują modele Spin P6 i P6, ich masa to zaledwie 1–1,1 kg. Obudowę wykonano ze stopu magnezu i aluminium. Pod maską znajdziemy procesory i7 vPro 11. generacji, do 32 GB pamięci DDR4 i dysk SSD o pojemności 1 TB.

Linia Swift wzbogaci się z kolei o model Swift X, wyposażony w procesor AMD Ryzen serii 5000 oraz kartę graficzną RTX 3050 Ti. Jest to komputer przeznaczony dla osób zajmujących się montażem wideo i fotografó. Bateria ma funkcję szybkiego ładowania 59 W, a laptop może pracować do 17 godzin bez ładowania. Ma też 14-calowy wyświetlacz FHD IPS. Wyceniono go na 4000 zł.

Współpraca z Google'em

Acer zaoferuje też własne chromebooki. Acer Chromebook 317 ma 17,3-calowy wyświetlacz Full HD, podświetloną klawiaturę i sporych rozmiarów touchpada. Pracuje pod kontrolą procesorów Intel Celeron i jest wyposażony w dwa złącza USB 3.2. Inne urządzenia tego typu to Spin 713 i Enterprise Spin 713. Oba spełniają normy platformy Intel Evo i mają zawias 360 stopni. Pod maską znajdziemy m.in. procesor Intel Core i7 11. generacji. Ekran wyposażono w matrycę o rozdzielczości 2256x1504.

Pomyślano też o uczniach i studentach – dla nich przeznaczone są ekonomiczne modele 514 i 312. Ważą zaledwie 1,5 kg i mogą pracować do 15 godzin na jednym ładowaniu. Pod maską znajdziemy procesor MediaTek MT8183.

Maszyny stacjonarne

Producent pokazał też nowe stacje robocze. Do sprzedaży trafi m.in. model Orion 3000 z procesorem Intel Core i7, kartą graficzną RTX 3070, do 64 GB pamięci DDR4 3200 Hz. W obudowie znajdziemy dwa dyski SSD PCIe NVMe o pojemności 1 TB i dwa HDD zapewniające łącznie do 6 TB miejsca na dane. Komputer jest sprzedawany w wariancie z bocznym panelem wykonanym ze szkła hartowanego. Najtańsza wersja ma kosztować 950 euro (ok. 4300 zł).

Poszerzona zostanie też seria Nitro 50. Nowy pecet z tej linii ma procesor Ryzen 9 5900 lub Intel Core i7, GPU to RTX 3060 Ti. W obudowie znajduje się przestrzeń na dwa dyski HDD (do 3 TB każdy) oraz złącza M.2 PCIe NVMe, pozwalające podłączyć dysk SSD. Komputer można rozszerzyć o ładowarkę indukcyjną. Ceny zaczynają się od 750 euro (ok. 3400 zł).

By lepiej widzieć

Linia monitorów gamingowych wzbogaci się o modele CG437K S, X38 S oraz X28. Pierwszy z nich ma przekątną 42,5 cala, rozdzielczość 4K i częstotliwość odświeżania na poziomie 144 Hz. X38 S to zakrzywiony model UWQHD+ z 98-procentuwym pokryciem przestrzeni barw DCI-P3, pracujący z częstotliwością do 175 Hz. Zapewnia czas reakcji na poziomie 0,3 ms. Przekątna ekranu to 37,5 cala. Wariant X28 to 28-calowa konstrukcja zapewniająca rozdzielczość 4K i odświeżanie na poziomie 155 Hz. Ceny monitorów to:

Predator CG437K S – 7200 zł

X38 S – 10 000 zł

X28 – 5500 zł

fot. Acer