Acoustic Research AR-M200 - odtwarzacz dla audiofilów

AR-M200 to minimalistyczny odtwarzacz przenośny skierowany do bezkompromisowych audiofilów, którzy poszukują urządzenia o maksymalnej jakości dźwięku przy bardzo umiarkowanej cenie.

Odtwarzacz oparto o najlepsze audiofilskie komponenty znane z kilkukrotnie droższych urządzeń najbardziej renomowanych producentów:

• przetwornik DAC: AK4490EQ

• wzmacniacze operacyjne: Texas Instruments TPA 6120

• przedwzmacniacz: Burr-Brown OPA 2134

• cyfrowy potencjometr drabinkowy (150 kroków 0,5 dB / krok)

• zbalansowane wyjście słuchawkowe jack 4.4mm (standard Sony Pentaconn) oraz klasyczne jack 3.5mm

Natywna obsługa plików 24/192 pozwala na odsłuch w najwyższej jakości. Ponadto odtwarzacz obsługuje pliki DSD do 128 w trybie DoP. Bateria o pojemnosci 1700mAh zapewnia ponad 7 godzin ciągłego odsłuchu i to pomimo zastosowania wzmacniacza słuchawkowego w klasycznej i niezwykle prądożernej klasie A. Kombinacja wzmacniacza w klasie A, dużego akumulatora i wysokiej klasy podzespołów pozwala AR-M200 wysterować praktycznie dowolne przenośne słuchawki nauszne oraz wszystkie dokanałowe.

Funkcjonalność urządzenia została wzbogacona o moduł Bluetooth z dwustronną komunikacją, co jest rozwiązaniem absolutnie unikalnym. Dzięki temu AR-M200 może odbierać sygnał audio z innych nadajników np komputera lub smartfona, a następnie wzmacniać go do podłączonych słuchawek. AR-M200 może także pełnić klasyczną funkcję nadajnika sygnału audio dla słuchawek wyposażonych w odbiornik Bluetooth.

Całość zamknięto w funkcjonalnej obudowie z 2.4-calowym wyświetlaczem o minimalnym poborze prądu. Jedyną funkcją obudowy jest ochranianie wewnętrznych podzespołów, dzięki temu nie kusi amatorów cudzej własności, nie traci na urodzie po upadku z wysokości oraz jest tania w wykonaniu, co pozwala na zastosowanie najwyższej jakości komponentów audio w jej wnętrzu. Producent przewidział możliwość dokupienia etui ochronnego w cenie 199zł.

Cena: 1799zł