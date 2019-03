Actina i XPG zbudowały komputer dla graczy

XPG (Xtreme Performance Gear) to marka należąca do firmy ADATA, jednego z globalnych liderów w produkcji modułów DRAM oraz pamięci masowych. W jej portfolio znajdują się urządzenia przeznaczone dla graczy, profesjonalnych esportowców oraz entuzjastów sprzętu komputerowego, w tym m.in. najszybsze na rynku nośniki SSD czy wydajne moduły pamięci RAM. Interesującą propozycją są też akcesoria, tworzone we współpracy z graczami - słuchawki nauszne i dokanałowe, klawiatury mechaniczne oraz myszki z dedykowanymi podkładkami.

- Współpraca z marką Actina przy tworzeniu komputera dla graczy to bardzo ciekawe doświadczenie oraz możliwość uczestnictwa w niesamowitym przedsięwzięciu. Wykorzystane podzespoły zostały idealnie ze sobą dopasowane, dlatego tym bardziej cieszy nas fakt wybrania przez Actinę rozwiązań marki XPG - dysków SSD oraz pamięci RAM - powiedział Michał Orłowski z ADATA Technology. - Naszym głównym celem w 2019 roku jest mocny rozwój tych kategorii produktowych, dlatego nie zwalniamy tempa i poprzez nawiązanie tej współpracy chcemy jeszcze bardziej umocnić pozycję jednego z liderów wśród dostawców nośników SSD w Polsce, a także zwiększyć udział naszych gamingowych modułów pamięci RAM na rynku podzespołów komputerowych - dodał.

Actina to marka, zajmująca się od 2001 r. produkcją komputerów i serwerów. Sprzęt Actina posiada wszystkie niezbędne certyfikaty oraz przechodzi rygorystyczne testy, dzięki czemu każdy przygotowany przez nich komputer, będzie służył klientom przez lata. Actina chętnie współpracuje z markami, które są bezpośrednio związane z gamingiem, ponieważ sprzęt dla graczy jest wyjątkowy i bezkompromisowy. Nie tylko dlatego, że testują go zawodowcy, ale dlatego, że zawsze składa się z najlepszych podzespołów.

Komputery marki Actina z podzespołami XPG można było zobaczyć na tegorocznych targach Intel Extreme Masters. Będzie je też można znaleźć na wielu przyszłych wydarzeniach gamingowych i esportowych, w tym - Poznań Game Arena, strefie free2play autorskiego stoiska podczas Warsaw Games Show, na Pixel Heaven, finałach Polskiej Ligi Esportowej, oraz ligach Good Game oraz Game Clash.

CENA: około 5899 zł

Specyfikacja

Zasilacz be quiet! System Power 9 600 W

Dysk SSD ADATA XPG SX8200 Pro 256 GB

Pamięć RAM ADATA XPG SPECTRIX D41 16 GB

Obudowa Lian Li Lancool One Digital

Wentylator Lian Li BR Lite RGB PWM

Płyta główna MSI MPG Z390 GAMING EDGE AC

Karta graficzna MSI GeForce RTX 2060 GAMING Z 6 GB

Chłodzenie Gamdias Chione M1A-240R

Procesor Intel Core i5-9600K