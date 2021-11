Administracja Bidena pokrzyżuje plany Intela?

Tylko nie w Chinach

Administracja prezydenta Bidena podobno zniechęca Intela do uruchomienia produkcji chipów w Chinach. Biały Dom uzasadnia swój nieprzychylny stosunek do tych planów względami bezpieczeństwa.

Serwis Bloomberg informuje, że Intel zaplanował otwarcie fabryki w chińskim mieście Chengdu. Według przedstawicieli firmy zakład miałby rozpocząć produkcję układów pod koniec 2022 roku. Nie wiadomo jednak jakie będą dalsze losy projektu, ponieważ na jego realizację Intel potrzebuje rządowego finansowania.

Firma poinformowała już, że po uzgodnieniach z rządem „nie ma planów" produkcji chipów w Chinach i zastanowi się nad „innymi rozwiązaniami".

Koncern oświadczył, że „ma wspólny cel z administracją Bidena, a jest nim zaradzenie brakom mikroprocesorów na rynku i poszukiwanie wraz z rządem rozwiązania problemu".

Jednym z pomysłów firmy jest budowa fabryk układów scalonych w USA i Europie, co byłoby zbieżne z planami rządu Stanów Zjednoczonych. Administracja Bidena niechętna jest współpracy technologicznej z Chinami i zamierza ograniczyć produkcję podstawowych komponentów elektronicznych do terytorium USA.

Biały Dom kontynuuje politykę prezydenta Trumpa w zakresie ograniczeń w korzystaniu przez administrację ze sprzętu chińskich marek Huawei i ZTE. Niedawno te dwie firmy określono jako zagrażające bezpieczeństwu narodowemu USA i odmówiono im zgody na uzyskanie licencji Federalnej Komisji Łączności. Do sankcji nałożonych już przez rząd na Chiny należy też zakaz sprzedaży do tego państwa oprogramowania służącego do testów bezpieczeństwa IT oraz zakaz inwestowania amerykańskiego kapitału w chiński sektor inwigilacji i nadzoru.

fot. Bru-nO - Pixabay