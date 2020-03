Adobe CC za darmo

Dostosowując się do obecnej sytuacji, kiedy wiele uczelni i szkół jest zamkniętych, a nauka odbywa się zdalnie, Adobe Inc. postanowiło umożliwić nauczycielom i studentom bezpłatne korzystanie z pakietów edukacyjnych Adobe. Nie wszyscy jednak mogą skorzystać z oferty – jest ona skierowana wyłącznie do uczelni, które dotychczas używały produktów firmy.

Studenci i nauczyciele związani z uczelniami, które na co dzień udostępniają aplikacje Creative Cloud (CC), otrzymali zdalny, bezpłatny dostęp do pakietów wprost ze swoich domów. Jak czytamy na stronie koncernu, taki ruch ma ułatwić kontynuowanie nauki w tym nietypowym okresie izolacji. Dostęp do Adobe CC jest na razie ograniczony do 31 maja br.

Dzięki temu rozwiązaniu możliwe będzie nie tylko korzystanie z pełnego pakietu edukacyjnego, ale też prowadzenie wirtualnych zajęć i udział w zebraniach. Adobe udostępnia bowiem dodatkowo aplikację Adobe Connect.

Szczegóły oferty można znaleźć w blogu Adobe.

fot. Adobe