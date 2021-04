AirTagi plus inne nowości

Sprzęt i usługi

Podczas konferencji Spring Loaded przedstawiciele Apple'a pokazali zarówno urządzenia całkiem nowe, jak i tylko nieco odświeżone.

Całkiem nowy gadżet

Zupełnie nowym urządzeniem jest AirTag – lokalizator ułatwiający odnajdowanie zagubionych przedmiotów: portfeli, kluczy, plecaków itp. Wykorzystywana jest przy tym usługa Znajdź mój (Find My) – ta sama, która pozwala namierzyć smartfony, tablety, laptopy albo smartwatche.

AirTag ma postać wyposażonego w głośnik breloka o średnicy 32 milimetrów i grubości 8 milimetrów. Całość waży 11 gramów i jest zasilana z baterii CR2032, wystarczającej (według Apple'a) na rok. Gadżet dołącza się do dowolnego przedmiotu; jeśli ten gdzieś się zawieruszy, wystarczy uruchomić na smartfonie aplikację Lokalizator, przejść do sekcji Rzeczy i włączyć głośnik wbudowany w AirTaga. Gdy zguba jest w pobliżu, emitowany dźwięk ułatwi jej znalezienie. Głośnik jest aktywowany dzięki interfejsowi Bluetooth.

Użytkownicy modeli iPhone 11 i nowszych mają także do dyspozycji funkcję Znajdowanie dokładne. W tym przyadku wykorzystywana jest technologia UWB (Ultra Wideband), pozwalająca lokalizować AirTagi z dokładnością do kilkunastu centymetrów. Wskazówki dotyczące położenia zagubionego przedmiotu – odległości i kierunku, w którym należy go szukać – są wyświetlane na ekranie smartfona.

Dostępna jest również funkcja Utracony. Po jej uaktywnieniu można lokalizować AirTagi dzięki innym użytkownikom usługi Znajdź mój (podobnie jak dało się to robić poszukując zagubionych bądź skradzionych tabletów czy smartfonów).

Cenę AirTaga ustalono w Polsce na 159 złotych za sztukę (lub 549 złotych przy zakupie czterech egzemplarzy). Zamówienia będą przyjmowane od 23 kwietnia.

Coraz bardziej powszechny M1

Koncern z Cupertino pokazał również kolejne wydania znanych już produktów i usług. Prawdopodobnie najmniej istotną nowinką będzie pojawienie się w sklepach smartfonów iPhone 12 i iPhone 12 Mini z obudowami w kolorze purpurowym (fioletowym).

Dużo ważniejszą zmianą jest wykorzystanie autorskiego chipu M1 w urządzeniach iPad Pro z ekranem Liquid Retina XDR 12,9 cala. Co istotne, jest to ekran z podświetleniem typu mini LED. Zastosowane w tym przypadku diody mają rozmiary około 0,2 mm; pozwoliło to zamontować ich ponad 10 tysięcy i podzielić na 2596 stref, które mogą być niezależnie od siebie sterowane. W efekcie uzyskuje się polepszenie jakości czerni i zwiększenie kontrastu.

Układ M1 trafi również do nowego iMaka z 24-calowym wyświetlaczem. Ulepszony system chłodzenia komputera ma zapewnić, że będzie on pracować niezwykle cicho. Z kolei klawiatura Magic Keyboard obsługuje mechanizm autoryzacji TouchID, a zatem maszynę da się odblokować odciskiem palca.

Zapowiedziano także kolejny model przystawki Apple TV 4K z procesorem A12 Bionc wraz z przeprojektowanym pilotem. Sama przystawka obsługuje technologię HDR i może być kalibrowana za pomocą iPhone'a, z wykorzystaniem jego kamery i czujnika jasności. Operację przeprowadza się przykładając smartfon do ekranu telewizora. Urządzenie Apple TV zostaje skonfigurowane w taki sposób, aby odtwarzać kolory jak najbardziej zbliżone do rzeczywistych.

W ramach usługi Apple Podcasts pojawią się z kolei płatne audycje. Ich autorzy będą samodzielnie ustalać wysokość opłat za miesięczną subskrypcję. Nabywca otrzyma prawo do podzielenia się materiałem z maksymalnie pięcioma członkami rodziny.

fot. Apple