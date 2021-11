Airbnb uruchomi narzędzie do tłumaczenia 60 języków

Wraca boom na podróże?

Dyrektor generalny Airbnb Brian Chesky w wywiadzie podczas konferencji Reuters Next podzielił się swoimi przemyśleniami na temat podróżowania w czasach COVID-19. Uważa on, że łagodzenie obostrzeń i ograniczenia, z którymi ludzie zmagali się podczas pandemii, spowodują większe zainteresowanie podróżami transgranicznymi. Jednocześnie lęk przed zakażeniami popchnie podróżujących do szukania osobnych lokali mieszkalnych zamiast na przykład hoteli.

Nowości w Airbnb

Aby ułatwić turystom korzystanie z Airbnb, firma planuje wprowadzenie kilku nowych funkcji. Jedną z nich jest narzędzie do tłumaczenia, które będzie w stanie przełożyć opisy ofert i recenzje na 60 języków. Ma ono zostać uruchomione jeszcze w tym roku.

Kolejna nowa opcja to dodatkowe ubezpieczenie dla właścicieli wynajmowanych mieszkań i domów, nazwane „AirCover". Zapewni ono gospodarzom ochronę przed szkodami spowodowanymi przez zwierzęta domowe. Okazuje się bowiem, że rośnie zainteresowanie ofertami domów i mieszkań, w których akceptowany jest pobyt gości ze zwierzętami.

Turyści wracają

Airbnb szacuje, że w nieruchomościach wynajmowanych za pośrednictwem serwisu w ostatnim roku przebywało ponad 100 tysięcy gości przez co najmniej trzy miesiące z rzędu. Według informacji firmy ogólna liczba podróży międzynarodowych wzrasta: w trzecim kwartale zarezerwowanych było 33 procent noclegów oferowanych w serwisie, podczas gdy w drugim kwartale było to 27 procent, a w pierwszym – 20 procent.

fot. Inera Isovic – Unsplash