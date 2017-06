Pierwsze informacje o nowej linii serwerowych akceleratorów graficznych zostały podane w grudniu 2016 roku. Karty Radeon Instinct MI25, Radeon Instinct MI8 I Radeon Instinct MI6 w połączeniu z otwartą platformą programową AMD ROCm 1.6 pomogą niezwykle zwiększyć wydajność, efektywność i łatwość implementacji, a tym samym usprawnią wnioskowanie i naukę na bazie głębokiego uczenia, dzięki czemu przyspieszą rozwój branży inteligencji maszynowej.

Trzy pierwsze akceleratory Radeon Instinct zostały zaprojektowane tak, aby sprostać wymaganiom szerokiego spektrum zastosowań inteligentnych maszyn:

- Akcelerator Radeon Instinct MI25, który bazuje na architekturze „Vega" oraz 14-nanometrowym procesie produkcji FinFET, będzie najlepszym produktem do uczenia maszynowego w zastosowaniach z dziedziny inteligencji maszynowej oraz centrów danych do głębokiego uczenia. Model MI25 dostarcza najlepszą wydajność w obliczeniach FP16 i FP32 w formie pasywnie chłodzonej karty serwerowej z jednym GPU - zapewnia odpowiednio 24,6 TeraFlopsa i 12,3 TeraFlopsa szczytowej wydajności w tych zadaniach. Dzięki swoim 64 jednostkom obliczeniowym (4096 procesorom strumieniowym) i 16 GB ultra-przepustowej pamięci HBM2 ECC (484 GB/s) Radeon Instinct MI25 to akcelerator zoptymalizowany pod kątem masowego przetwarzania równoległego przy użyciu dużych zestawów danych, jakie stosuje się w systemach inteligencji maszynowej oraz HPC.

- Akcelerator Radeon Instinct MI8, który czerpie swoją wysoką wydajność i efektywność energetyczną z architektury „Fiji", to małoformatowe, dobrze dostosowane do wymagań rynku rozwiązanie do systemów HPC oraz maszyn wnioskujących. Zapewnia 8,2 TeraFlopsa szczytowej wydajności w obliczeniach FP16 i FP32 przy poborze energii poniżej 175W i 4 GB pamięci HBM podłączonej do 512-bitowego interfejsu.

- Akcelerator Radeon Instinct MI6, który bazuje na architekturze „Polaris", to pasywnie chłodzony akcelerator wnioskowania oferujący 5,7 TeraFlopsa szczytowej wydajności w obliczeniach FP16 i FP32 przy szczytowej mocy na poziomie 150 W i 16 GB pamięci GDDR5 korzystającej z 256-bitowego interfejsu. MI6 to wszechstronny akcelerator idealny do systemów HPC, uczenia maszynowego, wnioskowania i innych zastosowań.

Sprzęt sygnowany marką Radeon Instinct jest napędzany przez otwarte rozwiązania programowe AMD, w tym:

- Platformę programową ROCm 1.6, której wydanie zaplanowano na 29 czerwca, i która zapewnia lepszą wydajność i wsparcie dla MIOpen 1.0. To skalowalne i w pełni otwarte rozwiązanie zapewniające elastyczne i wydajne przetwarzanie w warunkach heterogenicznych systemów komputerowych. Powstało w szczególności dla nowej klasy hybrydowych i hiper-skalarnych zadań w systemach komputerowych wysokiej mocy. Zawiera w sobie otwarty sterownik systemu Linux®, który zoptymalizowano do skalowalnego przetwarzania w oparciu o wiele układów graficznych. Platforma ROCm zapewnia wiele modeli programowania, narzędzie do konwersji HIP CUDA oraz wsparcie dla akceleracji graficznej przy wykorzystaniu kompilatora HCC (Heterogeneous Computing Compiler).

- Otwartą, akcelerowaną graficznie bibliotekę MIOpen, która jest teraz dostępna wraz z platformą ROCm i jest zgodna z strukturami programistycznymi (frameworks) do inteligencji maszynowej, w tym planowo również z Caffe, TensorFlow i Torch.

Firma AMD planuje dostawy produktów Radeon Instinct to swoich partnerów technologicznych (m.in. Boxx, Colfax, Exxact Corporation, Gigabyte, Inventec, Supermicro) począwszy od 3 kwartału