Akcje Gamestopu znowu poszły w górę

Spekulacja kursami

W ostatnim czasie głośno było o sprawie związanej z użytkownikami Reddita, którzy skrzyknęli się i zaczęli masowo wykupywać akcje Gamestopu, powodując nagły wzrost ich wyceny. Spowodowało to ogromne straty funduszy inwestycyjnych, które właśnie wyprzedały aktywa wypożyczone krótkoterminowo od inwestorów, oczekując na to, że ich kurs przed ponownym odkupieniem spadnie. Wtedy fundusze zarobiłyby dzięki niższej cenie odkupu. Działanie drobnych inwestorów spowodowało więc miliardowe straty dużych graczy.

Choć wykorzystywana przez drobnych inwestorów aplikacja Robinhood zablokowała możliwość dalszego skupu akcji i wydawało się, że to już koniec zamieszania, wczoraj (tj. 24 lutego 2021 roku) kurs akcji Gamestopu... niespodziewanie odbił w górę o prawie 100%. Tym wzrostom towarzyszył duży obrót akcjami firmy: aż 82 miliony udziałów miały w ostatnim czasie zmienić właściciela.

Kolejny trolling

Jak to wszystko wytłumaczyć? Agencja Reutera, która poinformowała o nowej anomalii uważa, że sprawa może być związana z tweetem Ryana Cohena, jednego z głównych udziałowców Gamestopu. Ma on pomysł, w jaki sposób przebudować cały biznes, by znów stał się rentowny. Wpis zawierał przy tym... zdjęcie loda z McDonald’s, co jest obietnicą naprawy firmy, podobnie jak sieć fastfoodów przeprowadziła ostatnio sporą akcję konserwacji swoich maszyn do lodów.

Inne teorie wskazują natomiast, że to po prostu kolejna akcja w wykonaniu użytkowników Reddita, którzy zareagowali na otworzenie przez fundusze z Wall Street kolejnych ofert na krótką sprzedaż akcji Gamestopu. Działanie miało być kolejną akcją odwetową. Prawdziwe przyczyny tego nowego zamieszania poznamy w najbliższych dniach. Pytanie, czy znów czeka nas tak spektakularny wzrost wyceny akcji, jak w styczniu.

fot. Dwight Burdette, Wikipedia