Aktualizacja 7.2.5 do World of Warcraft już dostępna

Główne cechy aktualizacji 7.2.5:

- Doświadczcie wielu śmierci Chroni (i ocalcie jej życie!) - spiżowa smoczyca Chronia (Chromie) została zamordowana. Na szczęście panuje nad mocami czasu, zatem taki stan rzeczy nie może się utrzymać na długo. Pomóżcie Chroni rozwikłać zagadkę jej śmierci i poznać tożsamość mordercy, a przede wszystkim - wyrwać się z nieprzyjemnej pętli czasu. Wszystko to przeżyjecie dzięki podczas pełnej zwrotów akcji misji.

- Powrót do Czarnej Świątyni dzięki Podróży w czasie (Timewalking raid: The Black Temple) - Zbierzcie przyjaciół i członków gildii, aby przeżyć raz jeszcze punkt zwrotny w historii walki z Płonącym Legionem w pierwszym rajdzie w systemie Podróży w czasie: Czarna Świątynia. Zdobądźcie klasyczne łupy dostosowane do aktualnego poziomu gry i wzbogaćcie arsenał swoich łowców demonów o Bojowe Glewie Azzinotha. Podróż w czasie do Czarnej Świątyni będzie dostępna za każdym razem, gdy aktywna będzie Podróż w czasie do dodatku Burning Crusade. *Wyzwanie to nie jest przeznaczone dla osób o słabych nerwach i wymaga wstępnie utworzonej grupy graczy.

- Nowe wydarzenia i miniświęta w grze

- Wyzwanie Stylu (Trial of Style) - Zbierzcie przyjaciół, aby oceniać i poddawać się ocenie w tym bajecznym konkursie transmogryfikacji.

- Impreza taneczna w domu aukcyjnym (Auction House Dance Party) - Miejcie oczy i uszy szeroko otwarte! W domu aukcyjnym w jednym z najważniejszych miast waszej frakcji zaczną niebawem rozbrzmiewać dźwięki muzyki.

- Festiwal Lunozwierzów (Moonkin Festival) - Odwiedźcie Gaj Luny i zaprzyjaźnijcie się z pisklęciem lunozwierza.

- Miłośnicy walk zwierzaków! - Pokonaliście przeciwności w Zawodzących Pieczarach (Wailing Caverns), a teraz przygotujcie się na podjęcie wyzwania w nowych podziemiach walk zwierzaków - Kopalni Śmierci (Deadmines)!

- Festyn Lunomroku (Darkmoon Faire) - Wasza ulubiona deathmetalowa kapela - Blight Boar - zagra tylko dla was! A przy okazji będziecie się mogli zmierzyć z Rycerzem Metalowcem (Death Metal Knight) we własnej osobie!

- Już wkrótce (20 czerwca) położycie kres demonicznej inwazji w rajdzie Grobowiec Sargerasa (Tomb of Sargeras Raid) - Przez wiele miesięcy wzmacnialiście swoje Artefakty, budowaliście potęgę Siedziby Klasowej (Class Order) i odpieraliście siły wroga na Strzaskanym Wybrzeżu (Broken Shore). Czas zgłębić czeluści Grobowca Sargerasa - rajdu z dziewięcioma bossami - i stanąć oko w oko z Kil'jaedenem, Zwodzicielem. Czas położyć kres inwazji Płonącego Legionu na Azeroth!