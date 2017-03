Aktualizacja powstała po to, by uwalniać i wspierać potencjał kreatywności, przybliżyć każdemu tworzenie w 3D, dać możliwość doświadczenia rzeczywistości mieszanej, a dla graczy dostarczyć narzędzi do łatwego transmitowania swoich rozgrywek w Internecie. Oprócz pakietu wspierającego kreatywność, Creators Update wprowadza także nowe funkcje do Microsoft Edge, takie jak dodatkowe mechanizmy bezpieczeństwa, narzędzia ochrony prywatności i dużo więcej.

Aplikacji Paint 3D

Wprowadzając aktualizacje Windows 10 Creators Update, Microsoft chce umożliwić każdemu tworzenie i udostępnianie swoich prac w 3D. Dzięki nowej wersji Paint 3D, zawartej w Windows 10 Creators Update, można w prosty sposób tworzyć od podstaw trójwymiarowe obiekty, zmieniać ich kolory, nanosić faktury lub przekształcić obraz dwuwymiarowy w prawdziwe dzieło 3D. Remix3D.com oferuje gotowe obiekty graficzne 3D do wykorzystania, pochodzące z rozrastającej się biblioteki online. Pozwala też udostępniać własne prace w ramach społeczności twórców tej aplikacji.

Aktualizacja Windows 10 Creators Update ma jeszcze mocniej zatrzeć granicę między światem fizycznym a wirtualnym. Mają temu służyć pierwsze zestawy do projekcji rzeczywistości mieszanej dla Windows, które będą oferowane w dalszej części roku przez firmy Acer, ASUS, Dell, HP i Lenovo w cenie od 299 dolarów. Takie zestawy wyposażone będą we wbudowane czujniki wychwytujące ruch z każdego kierunku i zapewniające swobodę ruchu użytkownika, bez konieczności stosowania zewnętrznych wskaźników lub stacjonarnych czujników. Urządzenia tego typu wykorzystywać będą nowe, immersyjne aplikacje tworzone przez programistów specjalnie dla Windows Mixed Reality, przy użyciu dostępnych od niedawna zestawów narzędzi programistycznych.

Funkcja transmitowania rozgrywki

Wraz z Creators Update Microsoft udostępnia jeszcze więcej możliwości, dzięki którym możemy grać, rozmawiać, dzielić się i bawić grając na komputerach z Windows 10 i Xbox One. Funkcja Beam zachęca graczy do angażowania się w społeczność i udostępniania zapisów z swoich rozgrywek w czasie rzeczywistym bez dodatkowego sprzętu czy oprogramowania. Korzystając z Beam nie tylko oglądniemy swoich ulubionych graczy, ale możemy także z nimi rozmawiać i uczestniczyć w życiu społeczności w zupełnie nowy sposób.

Tryb Game Mode daje nam możliwość doświadczania optymalnego i maksymalnie spójnego wrażenia z gier na komputerach z Windows 10, dzięki systemowi przydzielania większej ilości zasobów graficznych oraz mocy obliczeniowej procesora do wykorzystania przez gry. Po aktywacji trybu można zastosować go w dowolnej grze.

Microsoft Edge - ulepszone wyszukiwanie i funkcje rozrywki

W aktualizacji Windows 10 Creators Update Update firma Microsoft zawarła nowe funkcje, takie jak np. zaawansowane zarządzanie zakładkami. Funkcja ta pozwala odszukać, organizować i otwierać zapisane zakładki bez opuszczania bieżącej strony. Na wszystkich urządzeniach z Windows 10 można teraz czytać ulubione książki z Windows Store bezpośrednio w Microsoft Edge. To także jedyna przeglądarka, która wyświetla filmy z Netflixa oraz programy telewizyjne w rozdzielczości 4K Ultra HD.

Od zdrowego snu do łatwej kontroli czasu spędzanego przez dziecko na komputerze

W aktualizacji Creators Update dla systemu Windows 10 znajdzie się wiele takich smaczków, aktualizacji i funkcji, zgłaszanych przez samych użytkowników.

Dzięki zmniejszeniu niebieskiego światła emitowanego przez ekran komputera, funkcja światła nocnego pozwoli użytkownikom na lepszy i zdrowszy sen. Jest ona szczególnie istotna zwłaszcza wówczas, gdy często zdarza nam się pracować w późnych godzinach.

Z kolei funkcja mini-podglądu pozwala użytkownikowi Windows 10 zachować na wierzchu otwarte okno, niezależnie od tego, nad czym aktualnie pracuje. W trybie mini-podglądu użytkownik można mieć na wierzchu otwarte okno np. z ulubionym filmem, rozmową na Skype czy odtwarzaczem muzyki - i dalej zajmować się swoimi bieżącymi sprawami.

Rodzice, którzy znają funkcję kontroli rodzicielskiej oraz limity czasowe korzystania z komputera w Windows 10, dzięki aktualizacji Creators Update podobny panel sterujący znajdą w konsoli Xbox One. Będą mogli zarządzać czasem, jaki ich dzieci poświęcają na granie na konsoli bądź na komputerze. Dla każdego dziecka rodzice mogą ustalić dzienne i godzinowe limity grania, a narzędzie samo wykryje, że np. najmłodszy członek rodziny grał dziś wystarczająco długo i wyczerpał swój limit, więc uniemożliwi mu kontynuację rozgrywki i wyloguje z konta. W Windows 10 rodzice będą mogli również uzyskać szczegółowe raporty informujące o tym, w co ich dziecko grało każdego dnia.

Po aktualizacji Windows Creators mechanizm Windows Hello wykrywa, kiedy użytkownik korzystający ze sparowanego z systemem smartfonu (iOS, Android, Windows Phone) odchodzi od komputera lub tabletu - i automatycznie blokuje ekran, zapewniając w ten sposób dodatkową ochronę prywatności. Funkcja zdalnego blokowania działa zarówno ze smartfonami, jak i opaskami fitnessowymi lub innymi dowolnymi urządzeniami, które zostały sparowane z komputerem lub tabletem działającym na Windows 10.

Mechanizmy bezpieczeństwa i prywatności

Aktualizacją Windows 10 Creators Update oferuje także nową usługę, która pozwoli monitorować bezpieczeństwo: Windows Defender Security Center. Pulpit tej aplikacji pozwala z jednego miejsca sterować wszystkimi opcjami bezpieczeństwa, takimi jak: ochrona antywirusowa, zapora sieciowa, diagnozowanie wydajności i stanu urządzenia, kontrolowanie opcji bezpieczeństwa aplikacji i przeglądarki, a także korzystanie z funkcji bezpieczeństwa rodzinnego. To jednak nie wszystko: funkcja Device Health Advisor przekazuje informacje o ważnych sygnałach dotyczących anomalii w działaniu urządzenia. Dla klientów biznesowych aktualizacja Windows 10 Creators Update przyniesie nowe narzędzia i możliwości, pozwalające uprościć informatyczny aspekt działalności biznesowej. Dzięki nim łatwiej będzie prawidłowo wdrożyć urządzenia z Windows 10, lepiej nimi zarządzać i je obsługiwać, a także wyeliminować zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Prywatność użytkowników to dla firmy Microsoft zasadnicza kwestia. Dlatego też aktualizacja Windows 10 Creators Update wprowadzi nowe sposoby jej konfiguracji, pozwalające dostosować ustawienia do indywidualnych potrzeb użytkownika i pozwoli łatwiej zarządzać prywatnością zarówno w Windows 10 jak i innych usługach Microsoft. Nowy pulpit prywatności pozwala monitorować i zarządzać aktywnością użytkownika w wielu usługach Microsoft jednocześnie.

Aktualizacja Creators Update zostanie udostępniona w Windows Update od 11 kwietnia.