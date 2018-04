Aktualizacja iOS blokuje iPhone'y

Apple udostępniło niedawno iOS 11.3, który wprowadza szereg poprawek i kilka drobnych funkcjonalności Niestety, przynosi też błąd i to bardzo poważny. Na forach związanych z produktami Apple pojawiły się liczne skargi, że po aktualizacji w iPhone'ach 8 przestaje działać panel dotykowy. Nie jest to problem przejściowy, ale stały, co sprawia, że urządzenia stają się bezużyteczne.

Co ciekawe, wszystkie egzemplarze, w których doszło do awarii, miały wymieniany wyświetlacz w nieautoryzowanym serwisie. Ten fakt może wskazywać na rozwiązanie - nowa wersja systemu nie jest kompatybilna z chipem zarządzającym warstwą dotykową.

Apple najprawdopodobniej naprawi ten błąd, tak jak miało to miejsce w podobnych przypadkach z przeszłości. Do tego czasu, część użytkowników nie będzie mogła jednak korzystać ze swoich smartfonów.