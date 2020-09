Alexa porozmawia z właścicielem

Bardziej inteligentna Alexa

Niedługo asystent głosowy firmy Amazon będzie potrafił wejść w interakcję ze swoim właścicielem. A konkretnie poprosi o doprecyzowanie polecenia, którego nie zrozumie.

Jeśli użytkownik zażąda na przykład dostosowania światła do trybu czytania, Alexa dopyta, co to konkretnie oznacza. Wyjaśnienie, że chodzi o intensywność światła na poziomie 40%, sprawi, że Alexa powiąże te dwie informacje i zapamięta, jaki poziom oświetlenia użytkownik chce uzyskać w konkretanym trybie.

Pomoże sztuczna inteligencja

Możliwość nawet podstawowego komunikowania się asystenta głosowego z jego użytkownikiem to bardziej zaawansowana funkcja, niż mogłoby się wydawać. Trafna prośba o doprecyzowanie polecenia wymaga wykorzystania zaawansowanej sztucznej inteligencji (SI). Tylko bardziej rozwinięte systemy SI „wiedzą", kiedy zadać pytanie i jaka jego treść jest odpowiednia do kontekstu.

Asystent w domu

Na razie asystent głosowy Amazonu będzie wyjaśniał tylko polecenia dotyczące działania urządzeń inteligentnego domu (smart home), a konkretnie termostatów i świateł. Funkcja ta będzie włączona w Aleksie domyślnie. Użytkownicy będą mogli jednak z opcji tej zrezygnować, a także usunąć zebrane wcześniej w ten sposób informacje.

Nowa funkcja Aleksy ma być udostępniona w najbliższych miesiącach; dokładnej daty jej wprowadzenia jeszcze nie znamy. Firma zamierza w przyszłości rozszerzać tę ciekawą opcję także na inne obszary działania asystenta.

Uczestnik rozmowy

Kolejna nowa funkcja Aleksy to możliwość włączenia się do rozmowy na odpowiedni sygnał użytkownika. Ma ona być wprowadzona w 2021 r.

Jak twierdzą eksperci, rozwój asystentów głosowych zmierza do tego właśnie, by urządzenia były w stanie na bieżąco uczyć się od ludzi i wchodzić z nimi w interakcję.

fot. Lazar Gugleta – Unsplash