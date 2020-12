Alexa przekaże świąteczne orędzie królowej

W święta łączą się z królową

Tradycyjnie już podczas świąt Bożego Narodzenia brytyjska królowa wygłasza specjalne orędzie. Zawsze ma to miejsce w pierwszy dzień świąt o godz. 15.00 (16.00 czasu środkowoeuropejskiego). Po raz pierwszy Elżbieta II przemówiła do Brytyjczyków w 1952 r., kilka miesięcy po śmierci swojego ojca, jeszcze przed koronacją. Do 1956 r. orędzie było transmitowane przez radio, a w 1957 r. można było je zobaczyć również w telewizji. 13 lat temu powstał natomiast specjalny kanał w serwisie YouTube, gdzie również pojawia się przesłanie monarchini. Od 2011 r. transkrypcję przemówienia można przeczytać na czytnikach Kindla.

Elżbieta II idzie z duchem czasu

W tym roku orędzie będzie po raz pierwszy dostępne za pośrednictwem wirtualnej asystentki Alexy. Wystarczy 25 grudnia o godz. 15.00 zwrócić się do niej z komendą „Alexa, play the Queen's Christmas Day message" („Alexo, odtwórz świąteczną wiadomość od królowej"). Przemówienie będzie dostępne dla wszystkich użytkowników korzystających z angielskojęzycznej wersji asystentki.

