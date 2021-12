Alexa wykrywa dźwięk płynącej wody i odgłosy wydawane przez urządzenia AGD

Wszystko dla bezpieczeństwa

Produkowana przez Amazona Alexa potrafiła do tej pory rozpoznawać płacz niemowląt, odgłosy chrapania, tłuczenia szkła, a także sygnały dźwiękowe wydawane przez systemy przeciwpożarowe. Najnowsza aktualizacja oprogramowania asystenta głosowego dodaje do tej listy dwa nowe dźwięki: płynącej z kranu wody oraz sygnały wydawanie przez urządzenia domowe. Oznacza to na przykład, że Alexa wyśle powiadomienie, gdy pralka zakomunikuje dźwiękiem, że zakończyła pracę. Będzie też możliwe poproszenie asystentki o odcięcie wody, jeśli dzieci przypadkowo zostawiły odkręcony kran po myciu zębów.

Identyfikacja określonych dźwięków – np. stłuczonego szkła czy alarmu pożarowego – może być przydatna dla osób przebywających poza domem lub użytkowników niedosłyszących bądź niesłyszących. Dzięki powiadomieniom dowiedzą się o sytuacji awaryjnej.

fot. Pixabay