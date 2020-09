Asystentka głosowa nas wyręczy.

To projekt zrealizowany dzięki współpracy trzech firm: Amazon, ExxonMobil i Fiserv (światowy lider w dziedzinie płatności i technologii finansowych).

Płatność będzie realizowana za pośrednictwem telefonu lub samochodu, jeśli obsługuje system Alexa lub jeśli podłączone jest w nim urządzenie Amazon Echo Auto.

Kiedy użytkownik podjedzie do stacji, musi powiedzieć „Alexa, pay for gas" (Alexa, zapłać za paliwo). Asystentka głosowa potwierdzi wtedy stację oraz numer dystrybutora, a następnie go aktywuje. Płatność jest automatycznie realizowana przez Amazon Pay.

Zatankować trzeba jednak samemu

Sposób ten nie będzie ani szybszy, ani łatwiejszy niż dokonanie tradycyjnej płatności kartą na stacjach automatycznych. Jest jednak przydany np. podczas deszczowych lub zimowych dni, ponieważ można pozostać w samochodzie do momentu autoryzacji dystrybutora. Ten sposób płatności mogą także docenić kobiety lub osoby, które nie lubią lub boją się tankować samochód w nocy lub w nieznanej okolicy.

fot. ExxonMobil