Algorytm porównuje dzieła sztuki

MosAIc analizuje obrazy

Badacze z Massachusetts Institute of Technology (MIT) opracowali system porównujący obrazy wystawiane w The Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku oraz Rijksmuseum w Amsterdamie. Algorytm nazywa się MosAIc i potrafi znaleźć trudne do zauważenia podobieństwa między dziełami sztuki (m.in. w kolorze, stylu, temacie czy przesłaniu).

Do wyszukiwania informacji zawartych w obrazie badacze wykorzystali nowy sposób – tzw. KNN Tree. System ten grupuje porównywane obrazy z muzeów w strukturę podobną do drzewa. U jego podstawy jest wybrany obraz, a każda gałąź reprezentuje konkretną cechę i dopasowane do niej prace.

Ukryte podobieństwa

MosAIc jest prosty w użyciu. Użytkownik „wprowadza" do systemu obraz, a algorytm wyszukuje podobne dzieła sztuki. W jednym z przykładów zaprezentowanych przez MIT algorytm połączył obraz Francisca de Zurbarana przedstawiający męczeństwo św Serapiona z pracą Jana Asselijna „Spłoszony łabędź". Ci dwaj artyści nigdy się nie spotkali; nawet nie wymieniali korespondencji. MosAIc jednak wskazał wiele podobieństw w strukturze obrazów.

Naukowcy mają nadzieję, że prace rozpoczęte nad systemem MosAIc w przyszłości będzie można rozszerzyć na inne dziedziny, takie jak nauki humanistyczne, społeczne i medyczne.

fot. MIT