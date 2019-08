Algorytmy Amazona rozpoznają strach

Amerykański gigant ogłosił aktualizację swojego narzędzia do rozpoznawania twarzy Rekognition, który jest jedną z wielu usług dostępnych w ramach infrastruktury chmurowej AWS (Amazon Web Services). System był dotąd w stanie rozpoznawać na twarzach pojawiających się na filmach czy zdjęciach siedem różnych emocji: szczęście, gniew, smutek, zaskoczenie, zniesmaczenie, spokój oraz zmieszanie. Teraz potrafi wykryć jeszcze jedną: strach. I to – jak chwali się firma – w cenie 0,001 dolara w przypadku analizy jednego zdjęcia lub mniejszej, jeśli przetworzymy ponad milion zdjęć.



Trendy emocjonalne

W dokumentacji API Rekognition dostępnej online koncern ostrzega, że usługa ta „określa jedynie wygląd fizyczny twarzy osoby, nie jest określeniem prawdziwego wewnętrznego stanu emocjonalnego osoby i nie powinna być używana w takim celu". Amazon zaznacza, że ktoś może jedynie udawać smutek, a w rzeczywistości nie jest smutny.

Według magazynu Wired Amazon sugeruje, że sklepy detaliczne skupione na jego platformie e-commerce, mogłyby dostarczać w czasie rzeczywistym zdjęcia klientów do śledzenia trendów emocjonalnych i demograficznych w zależności od lokalizacji i czasu.

Zwodnicze technologie

Amazon nie jest pierwszą firmą, która oferuje dostęp do technologii AI analizującej emocje na twarzy. Microsoft oferuje podobne narzędzia od 2015 roku, korzystając z podobnej listy emocji, z jedną zmianą: zamiast zmieszania rozpoznaje pogardę. Google oferuje własną podobną usługę od 2016 r.



Tymczasem psychologowie ostrzegają, że wszelkie próby odczytania emocji z wyrazu twarzy są z góry skazane na niepowodzenie. Wyniki badania opublikowanego w lutym br. przez naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley pokazują, że do dokładnego odczytania czyichś emocji na podstawie filmu wideo, konieczne jest zwrócenie uwagi nie tylko na twarz, ale także na język całego ciała i otoczenie. Natomiast aplikacje oferowane przez firmy technologiczne zazwyczaj analizują wyłącznie twarz, w oderwaniu od tych elementów.

Z kolei międzynarodowy zespół naukowców w lipcu br. po analizie ponad 1000 publikacji naukowych na temat wyrażania emocji przez mimikę wskazał, że że nie ma dowodów na to, że jakaś konfiguracja ruchów twarzy może przekazać emocje, co podważa podstawowe założenia oprogramowania do rozpoznawania emocji. Zdaniem badaczy, sposób, w jaki ludzie komunikują gniew, obrzydzenie, strach, szczęście, smutek czy zaskoczenie, różni się znacznie w zależności od uwarunkowań kulturowych i sytuacyjnych. „Nie można z całą pewnością wnioskować o byciu szczęśliwym wyłącznie na podstawie uśmiechu czy gniewie na bazie zmarszczonych brwi, co wiele współczesnych technologii próbuje robić" – piszą autorzy badania.



Kontrowersje wokół Rekognition

Przypomnijmy, że technologia rozpoznawania twarzy udoskonalana przez Amazona budzi kontrowersje z jeszcze jednego powodu. Niezależne testy wykazały, że Rekognition po dopasowaniu zdjęć twarzy członków senatu do bazy danych 25 000 przestępców kryminalnych błędnie oznaczył 26 kongresmenów jako kryminalistów. Oprogramowanie to jest na co dzień używane przez amerykańską policję w kamerach noszonych na ciele.

fot. Amazon