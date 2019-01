Alienware Area-51m - laptop dla gracza z wymiennymi komponentami

Legend. Zaprojektowany na nowo Area-51m jest najpotężniejszym, możliwym do rozbudowy laptopem dla graczy, jaki stworzono. To pierwszy i jedyny laptop z 8-rdzeniowymi procesorami 9 generacji Intel Core, 64 GB pamięci RAM, siecią Ethernet 2,5 Gb/s i wymienną grafiką. To wszystko zostało zamknięte w formie 17-calowego laptopa Alienware z wąskimi ramkami ekranu.

Ekran Alienware Area-51m ma wysoką (144 Hz) częstotliwość odświeżania, co jest niezbędne w wysokiej klasy laptopie dla graczy. Area-51m ma również najnowocześniejszą technologię chłodzenia i przepływu temperatur. Chłodzenie w tym laptopie jest o 50% skuteczniejsze i 32% cichsze, niż to zastosowane w jego poprzedniku - tak twierdzi producent.

Najnowszy flagowy model gamingowego laptopa Alienware: Area-51m został wyposażony w szereg przydatnych funkcji, które wspomagają cyfrową rozrywkę m.in. technologię śledzenia wzroku Tobii (tzw. eye-tracker, który może być także wykorzystywany do obsługi komputera przez osoby z niepełnosprawnością ruchową) i najnowszym Alienware Command Center.

Sprzęt trafi do sprzedaży na terenie USA 29 stycznia. Cena? W przeliczeniu na złotówki, około 10 000 zł.