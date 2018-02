All-in-one audio − Revo SuperCD dostępne w Polsce

Revo SuperCD wyróżnia się ciekawym wzornictwem oraz wysoką jakością użytych komponentów i materiałów. Swym wyglądem nawiązuje do pozostałych modeli z rodziny Super. Charakterystyczna jest ręcznie wykonana drewniana obudowa, specjalnie skonstruowana tak, aby uzyskiwać najlepsze akustyczne efekty. Elegancji i stylu nadaje zastosowanie wysokiej jakości anodowanego aluminium z przodu urządzenia oraz stali na tylnej ściance. Revo SuperCD jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: orzech amerykański / srebrne aluminium oraz orzech amerykański / czarne aluminium.

Duży wyświetlacz OLED szczegółowo prezentuje parametry oraz funkcje radia. SuperCD można sterować z panelu czołowego lub pilota podczerwieni. Do dyspozycji jest także aplikacja mobilna Undok dostępna na urządzenia Android i iOS, która pozwala na wygodne sterowanie wszystkimi funkcjami oraz zarządzanie innymi urządzeniami multiroom w sieci. Co ważne, zarówno interfejs radia, jak i aplikacja mobilna, są w języku polskim. Obsługa Revo SuperCD jest bardzo intuicyjna. Przy pierwszym uruchomieniu kreator ustawień prowadzi użytkownika przez wstępną konfigurację sieci oraz strefy czasowej, po czym praktycznie od razu można korzystać z wszystkich funkcji radia.

Najwyższej jakości brzmienie w SuperCD zapewnia najnowocześniejsza, cyfrowa technika modelowania dźwięku i starannie opracowany system przenoszenia basów w połączeniu z najwyższej jakości komponentami audio. SuperCD wyposażony jest w dwa jednakowe 3.5-calowe głośniki BMR o mocy 40W, oferujące dźwięk stereo bogaty w bas, przejrzysty i szczegółowy z szeroką sceną oraz dynamiką, charakterystyczną dla wszystkich modeli Revo. Wbudowany equalizer pozwala na dostosowanie dźwięku zależnie od stylu muzyki czy własnych upodobań.

Jedną z najważniejszych zalet Revo SuperCD jest multimedialność. Radio oferuje pełną, bezprzewodową obsługę Spotify Connect i pozwala cieszyć się w wygodny sposób ulubionymi playlistami bazującymi na ponad 30 milionach utworów muzycznych dostępnych w serwisie. SuperCD jest również bezkonkurencyjnym urządzeniem w swojej klasie dzięki wsparciu Bluetooth w technologii Qualcomm aptX, która przewyższa jakością standardową łączność Bluetooth. Kodek AptX pozwala na przesyłanie muzyki z urządzeń zewnętrznych w jakości dorównującej CD czyli 48kHz / 16bit, a nie MP3, jak to ma miejsce przy standardowym strumieniowaniu z Bluetooth. Revo SuperCD pozwala również na odtwarzanie wielu rodzajów plików muzycznych w ramach sieci lokalnej w standardzie DLNA, w tym m.in. plików flac 44kHz.

Po podłączeniu do internetu radio zapewni dostęp do kilkudziesięciu tysięcy rozgłośni internetowych oraz podcastów. SuperCD jest również wyposażony w tuner DAB, DAB+ oraz FM z RDS, zaś prawdziwym urządzeniem all-in-one czyni wyposażenie tego modelu w odtwarzacz CD, co jest nowością w ofercie Revo. Bez problemu podłączymy SuperCD do innych urządzeń audio, dzięki wyposażeniu w wyjście cyfrowe optyczne i AUX 3,5m oraz wyjścia analogowe RCA i słuchawkowe.

Revo SuperCD z powodzeniem sprawdzi się także w domowej instalacji MultiRoom, przykładowo we współpracy z innymi odtwarzaczami firmy Revo, jak SuperSystem czy SuperConnect. Dzięki aplikacji Undok z poziomu telefonu możemy połączyć i sterować nawet pięcioma urządzeniami jednocześnie. Istnieje wówczas możliwość odtwarzania różnych nagrań w różnych pomieszczeniach lub tego samego nagrania we wszystkich pokojach, a także łatwego zarządzania własną playlistą.

REVO SuperCD dostępne jest w cenie detalicznej 2169 zł. Produkt jest objęty 12-miesięczną gwarancją producenta dla firm oraz 24-miesięczną dla użytkowników domowych.