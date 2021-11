Allegro uruchamia własne paczkomaty

One Box by Allegro

Do końca 2022 roku w Polsce ma się pojawić co najmniej 3000 paczkomatów Allegro o nazwie One Box; 1500 maszyn zostanie uruchomionych do końca tego roku. Od początku listopada automaty są rozmieszczane w kolejnych miastach Polski, na początku w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Katowicach. Na razie firma przygotowała 600 boksów.

Transport ekologiczny

Allegro podkreśla, że One Box to „zielone paczkomaty" – są zasilane energią z odnawialnych źródeł i oprócz odbioru przesyłki umożliwią nadanie za darmo używanego sprzętu elektronicznego.

Automaty mają być obsadzane roślinami; nie pojawią się na nich reklamy. Ponadto w paczkomatach mają się znaleźć czujniki jakości powietrza i oświetlenie uruchamiane przez czujniki ruchu. Strefy rozładunku będą wyraźnie wyznaczone donicami lub słupkami.

Firma przewidziała też udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących, a lokalizacje dobierane są z myślą o osobach poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zamówienie i dostawa w jeden dzień

Własna sieć paczkomatów ma przyspieszyć dostawy. Według informacji firmy wkrótce przesyłki mogą być dostarczane także w dniu zamówienia. Stopniowo powiększać ma się grono sprzedawców dostarczających towary za pośrednictwem One Box by Allegro.

Obsługą sieci automatów paczkowych One Box zajmuje się marka logistyczna One by Allegro. Ma ona pod opieką także sieć punktów odbioru One Punkt i odpowiada za realizację zamówień dla sprzedawców, czyli usługę o nazwie One Fulfillment. Partnerem logistycznym One Box by Allegro jest UPS.

fot. YouTube/Allegro