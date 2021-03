Allegro uruchomi własną sieć paczkomatów

Na początek półtora tysiąca

O tym, że Allegro zamierza uruchomić własną sieć paczkomatów, dało się słyszeć pod koniec ubiegłego roku. Obecnie największa w Polsce platforma handlowa online podpisała z firma Modern-Expo list intencyjny w sprawie dostaw pierwszych urządzeń, za pomocą których będzie można odbierać i nadawać paczki.

Komu allegromat?

Allegro chce najpierw uruchomić program pilotażowy, w ramach którego w całej Polsce pojawi się 3 tysiące paczkomatów sygnowanych logo serwisu. Połowa z nich (1500) ma zostać uruchomiona jeszcze w 2021 roku; pierwsze zaczną działać mniej więcej w połowie roku.

Serwis uruchomił już stronę allegro.pl/zobacz/nasze-punkty, służącą do zgłaszania lokalizacji, w których można postawić paczkomaty. Do zgłaszania miejsc są uprawnieni od dzisiaj (4 marca) właściciele posesji (prywatni i instytucjonalni), reprezentanci instytucji takich jak spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, deweloperzy budujący osiedla, administratorzy terenów publicznych będących we władaniu samorządów itp.

Sam serwis oczekuje, że zgłoszone miejsce będzie mieć powierzchnię co najmniej 4 metrów kwadratowych, dostęp do żródła zasilania i da się z niego korzystać bez przerwy (24/7). Opłaty za dzierżawę gruntu będą ustalane indywidualnie.

fot. Allegro.pl