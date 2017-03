Allview zaprezentowało smartfon X4 Soul Style

Z przednim aparatem o rozdzielczości 16Mpx, przesłoną f/2.0 oraz funkcją Wypełniania Światłem, zaprojektowaną w ten sposób, aby równomiernie rozprowadzać światło na fotografowanym obiekcie, smartfon X4 Soul Style wykona jasne zdjęcia nawet w warunkach słabego oświetlenia. Aparat korzysta ze specjalnego algorytmu reprodukcji kolorów, tak by były one możliwie wiernym odzwierciedleniem rzeczywistych odcieni. Co więcej, funkcja Piękna Twarz jest dostępna zarówno na zdjęciach, jak i filmach, dla wszystkich osób znajdujących się w kadrze.

Z drugiej strony, główny aparat o rozdzielczości 13Mpx, z przesłoną f/2.0 oraz autofokusem zapewnia wiele funkcji do uzyskania wyraźniejszych zdjęć i nagrań wideo.

X4 Soul Style punktuje również w kategorii autonomii użytkowania, poprzez najbardziej pojemny akumulator w serii Soul - 4,010mAh - w smukłej, zwartej konstrukcji. Technologia Dual Core systemu Turbo Ładowania w mniej niż godzinę pozwala na uzyskanie wystarczająco dużo energii na cały dzień korzystania z telefonu. Testy wykazały, że w pełni naładowany akumulator gwarantuje 5.5 godziny odtwarzania wideo, 50 godzin ciągłego słuchania muzyki lub 20 godzin rozmów w sieci 3G.

Wyposażony w 64-bitowy procesor Octa-Core 2GHz oraz 4GB pamięci RAM, X4 Soul Style oferuje płynne doświadczenia użytkowania. 64GB wbudowanej pamięci wewnętrznej można rozbudować do 128GB poprzez kartę microSD. Urządzenie działa w oparciu o system operacyjny Android 7.0, Nougat, zapewniając intuicyjny i przejrzysty interfejs.

X4 Soul Style to smartfon Dual SIM z łącznością 4G Dual Mode, w standardach FDD oraz TDD. Obie karty SIM mogą również pracować w częstotliwościach 3G. Telefon posiada 5.5-calowy wyświetlacz Full HD IPS, wyróżniający się bogatą paletą kolorów.

Smartfon został wyposażony w przedni czytnik linii papilarnych, który umożliwia błyskawiczny dostęp do menu, w zaledwie 0.3 sekundy.

X4 Soul Style z dniem dzisiejszym został udostępniony w przedsprzedaży, w cenie 1399 zł. Wysyłki rozpoczną się 21 kwietnia 2017 roku.