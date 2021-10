Alphabet na dużym plusie

Miliardowe dochody

Alphabet, firma macierzysta Google'a, pokazała swoje wyniki finansowe za trzeci kwartał tego roku. Kolejny raz przewyższają one oczekiwania analityków. Firma uzyskała w tym czasie 18 miliardów dolarów dochodu (65,1 miliardów przychodu).

Jak podkreślił dyrektor generalny Alphabetu Sundar Pichai, założeniem firmy był rozwój sztucznej inteligencji po to, by tworzyć bardziej przydatne produkty dla zwykłych ludzi i partnerów biznesowych. Alphabet chce się koncentrować między innymi na udoskonalaniu wyszukiwarki i rozwoju bezpiecznych usług chmurowych Google Cloud.

Sprzęt popracuje dłużej

Jak podano w raporcie, firma w styczniu br. zakończyła ocenę okresów użytkowania swoich serwerów i sprzętu sieciowego. Szacowany okres korzystania z serwerów został wydłużony z trzech do czterech lat, a niektórych urządzeń sieciowych – z trzech do pięciu lat. Spowodowało to zmniejszenie kosztów amortyzacji i w konsekwencji wzrost zysku netto.

Na wynik finansowy wpływ miała także aktywność giełdowa – w ciągu trzech miesięcy przed 30 września 2021 r. (czyli końcem okresu rozliczeniowego) firma odkupiła, a następnie wycofała 4,6 miliona akcji za 12,6 miliardów dolarów.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w raporcie.

fot. Dylan Carr – Unsplash