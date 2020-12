Akurat pod choinkę

19 grudnia 1974 roku rozpoczęto sprzedaż komputera Altair 8800 firmy MITS. Dość często (acz błędnie) jest on uznawany za pierwszy na świecie komputer osobisty, choć maszyna była niewątpliwie pierwszym w historii mikrokomputerem, który rozszedł się w ilościach, powiedzmy, „hurtowych". Sprzedano bowiem łącznie ok. 10 000 sztuk, a jego konstruktorzy przewidywali, że komputer znajdzie ok. 500–1000 nabywców. Tak naprawdę pierwotnie oferowano nie tyle komputer, co zestaw do jego samodzielnego montażu (za 439 „zielonych", czyli odpowiednik ok. 2200 dolarów w roku 2020), dopiero później zaczęto dystrybuować też jego zmontowaną wersję, za 621 USD.

Zaczęło się w czasopiśmie...

Kariera Altaira rozpoczęła się od artykułu w czasopiśmie „Popular Electronics", gdzie przedstawiono ideę samodzielnego montażu prostego komputera w przystępnej cenie i zaprezentowano jego plany. Parametry Altaira trudno uznać za imponujące – pierwotnie miał zaledwie 0,25 KB pamięci RAM (z możliwością jej rozszerzenia do 4 KB), jednakże dla wielu przyszłych „geeków" był pierwszym kontaktem z informatyką. Dość niewielka – oględnie mówiąc – liczba programów na Altaira zainspirowała dwóch młodzieńców do napisania interpretera języka Basic na ten komputer. Byli nimi Bill Gates i Paul Allen. Zaś komercyjny sukces tego przedsięwzięcia skłonił ich, by na poważnie zajęli się programowaniem. Tak powstał Micro-Soft (współcześnie brzmiącą nazwę „Microsoft" zmieniono nieco później)...

fot. Wikipedia, National Museum of American History