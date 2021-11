Amazon chce ugody z Komisją Europejską

Amazon pójdzie na ustępstwa?

W listopadzie ubiegłego roku Komisja Europejska oskarżyła największy na świecie sklep internetowy o działania zakłócające konkurencję rynkową. Gigant miał wykorzystywać własną pozycję (wielkość, ilość danych, które przetwarza, siłę oddziaływania) do promowania własnych produktów przed produktami innych sprzedawców korzystających z platformy Amazona i do uzyskiwania w ten sposób nieuczciwej przewagi. Miał też preferencyjnie traktować oferty detaliczne własne oraz firm korzystających z jego usług logistycznych i dostawczych.

Dwa prowadzone przez Komisję Europejską dochodzenia antymonopolowe mogą zakończyć się nałożeniem na koncern wysokich grzywien i nakazem zmiany praktyk biznesowych.

Amazon chce jednak porozumieć się z organem antymonopolowym. Firma zaangażowała się we wstępne rozmowy i ma zaproponować pewne ustępstwa.

Komisja do spraw ochrony konkurencji może nałożyć na firmę grzywnę w wysokości nawet 10 procent przychodów. Przy zeszłorocznych przychodach Amazona oznaczałby to kwotę ok. 38,6 miliarda dolarów.

fot. Bryan Angelo – Unsplash