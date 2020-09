Amazon coraz bliżej dostarczania zamówień dronami

Dostawa w 30 minut

Amazon już od 2013 r. testuje i szkoli drony. W 2019 r. złożył wniosek do FAA o pozwolenie na stosowanie ich do przewozu towarów ważących maks. 5 funtów (ok. 2,2 kg) na odległość do 15 mil (ok. 24 km). Efekty testów firma zademonstrowała również inspektorom Federalnej Agencji. Teraz, po uzyskaniu zgody, mają się rozpocząć testy rzeczywistych dostaw przesyłek do klientów płatnej platformy Amazon Prime. Mogliby oni otrzymywać swoje zamówienia w pół godziny.

Nie tylko w USA

Firma zapowiada dalszy rozwój tej technologii oraz złożenie wniosków do regulatorów lotniczych w innych krajach. Amazon musi także też tak zaprogramować drony, by podążały określoną ścieżką przy każdej pogodzie, by nie zaplątały się w przewody elektryczne oraz by unikały drzew i ptaków.

fot. Geralt - Pixabay