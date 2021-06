Amazon pracuje nad nową siecią dla swoich urządzeń

Sieć społeczna

Amazon zamierza wkrótce przeprowadzić ciekawy eksperyment, w którym wezmą udział wszyscy użytkownicy Aleksy, Echo i innych urządzeń koncernu – chyba, że w ciągu najbliższych 10 dni otwarcie z tego zrezygnują, zmieniając domyślne ustawienia. Już 8 czerwca wszystkie sprzęty, których właściciele nie wyrażą sprzeciwu, zostaną automatycznie zarejestrowane w Amazon Sidewalk.

Jest to bazująca na internecie otwarta sieć, w której wszystkie zarejestrowane urządzenia Amazona mogą się swobodnie komunikować bez dodatkowej autoryzacji i współpracować z innymi produktami koncernu znajdującymi się w pobliżu. Ma to usprawnić ich działanie. Przykładowo, Sidewalk przyspieszy konfigurację nowo zakupionych urządzeń i wspomoże pracę lokalizatorów Tile.

Dzięki Sidewalkowi urządzenia będą w stanie komunikować się z siecią nawet w przypadku awarii domowego łącza. Jeżeli korzystamy np. z kamer bezpieczeństwa, po utracie połączenia z domowym routerem będą one mogły dalej komunikować się z serwerami dzięki pasmu udostępnionemu (przykładowo) przez kamery sąsiada. Przełączanie między własną siecią Wi-Fi a cudzą infrastrukturą ma odbywać się automatycznie.

W gościnie

Aby Sidewalk nie obciążał zbyt mocno łączy, limit szybkości wynosi 80 kb/s. Jest to znacznie mniej, niż potrzeba do strumieniowania wideo w wysokiej rozdzielczości. Komunikacja zostanie w związku z tym ograniczona do czasu odzyskania połączenia z właściwą siecią (wystarczy np. do wysyłania samych powiadomień o zdarzeniach). Do tego na każde konto nałożony jest limit 500 MB danych przesłanych w ciągu miesiąca.

Oczywiście jak zawsze w takich sytuacjach pojawiają się obawy dotyczące prywatności. W oficjalnym oświadczeniu Amazon zapewnia, że Sidewalk nie ułatwi nikomu dostępu do prywatnych danych. Wątpliwości budzi jednak sposób jego wprowadzenia – użytkownik musi sam postarać się o zablokowanie nowej funkcji. Jeżeli ktoś sobie przyłączenia do takiej sieci nie życzy, odpowiednią funkcję znajdzie w aplikacji Alexa.

fot. Pixabay