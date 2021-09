Amazon ujawnił nowy Kindle Paperwhite

Przypadkowy wyciek

Amazon w Kanadzie zamieścił na swojej stronie WWW (już usuniętą) tabelę porównawczą czytników Kindle, w której znalazły się informacje o nowych urządzeniach: tańszym Kindle Paperwhite 5 i droższym Kindle Paperwhite Signature Edition. Oba będą miały wyświetlacz o przekątnej powiększonej do 6,8 cala (obecny Paperwhite ma 6-calowy ekran). Tylko droższy model będzie obsługiwał ładowanie bezprzewodowe. Jego pamięć zostanie powiększona do 32 GB (w Paperwhite 5 będzie 8 GB), a podświetlenie dostosuje się do ilości światła w otoczeniu.

Bez zmian pozostanie rozdzielczość ekranu w urządzeniach (300 ppi), zwiększy się natomiast liczba diod LED w czytnikach – obecny Paperwhite ma ich pięć, w nowym zostanie ich zamontowanych aż 17. Ekran czytnika będzie zlicowany z ramką.

Urządzenia mają być wodoodporne (IPX8), podobnie jak już sprzedawane modele Paperwhite. Będą współpracować z sieciami Wi-Fi. Z tabeli nie wynikało, w jaki typ złącza USB wyposażono nowe czytniki.

Informacja o modelach, które mogą w najbliższym czasie trafić do sprzedaży, to kolejna wiadomość od producenta – po niedawnym ogłoszeniu nowego interfejsu Kindle'a, który ma być dostępny jako aktualizacja dla każdego urządzenia wyprodukowanego od 2015 roku.

Orientacyjne ceny nowych modeli to 117 dolarów w przypadku Paperwhite 5 (ok. 460 zł) i 164 dolary dla Paperwhite Signature Edition (ok. 610 zł).

fot. Perfecto Capucine – Unsplash