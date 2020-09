Amazon zapowiada Lunę – serwis do streamowania gier

Jak wszyscy, to wszyscy

Amazon, podobnie jak inni giganci technologiczni, rozwija kolejne usługi dla graczy. Zapowiedziany właśnie serwis Amazon Luna to nic innego jak platforma do grania w chmurze. Firma chce rywalizować z takimi projektami jak Xbox Cloud Gaming czy Google Stadia. Platforma została już uruchomiona, ale przynajmniej do końca testów jej dostępność będzie ograniczona do terytorium USA.

Netflix z grami?

Na start użytkownicy Luny otrzymają dostęp do ponad 100 gier w cenie 6 dolarów miesięcznie. To jednak tylko cena promocyjna, która z pewnością urośnie po premierze i podniesieniu jakości działania oraz poszerzeniu oferty. Firma chce uczynić z platformy dosłownie growego Netfliksa; idea jest więc taka, że nie będzie trzeba płacić za pojedyncze gry, a w ramach abonamentu dostaniemy po prostu dostęp do całej biblioteki.

Na razie tylko USA

Początkowo platforma ma zapewnić możliwość grania w rozdzielczości 1080p i z szybkością 60 FPS (później pojawi się wsparcie dla jakości 4K). Luna trafi nie tylko na PC oraz Maki, ale też iPhone'y oraz iPady. Do korzystania z usługi nie jest nawet wymagana aplikacja – wystarczy przeglądarka internetowa Chrome lub Safari.

Podobnie jak w przypadku Stadia, również Amazon zdecydował się wyprodukować własny kontroler. Kształtem mocno przypomina on pada od konsoli Switch; interesującą funkcją jest wbudowany mikrofon oraz dodatkowy przycisk, pozwalający go załączyć. Urządzenie nie będzie oczywiście wymagane – wystarczyć ma dowolny gamepad lub myszka i klawiatura.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy zaczną się bardziej powszechne testy usługi.

fot. Amazon