Amazon zaprezentował kilka nowych gadżetów

Niespodziewany pokaz

Tydzień temu Amazon nieco zaskoczył, zapraszając na konferencję z pokazem nowości, która miała odbyć się 24 września. Firma obiecywała, że nowinek będzie sporo - i dotrzymała słowa. Oprócz opisywanej wcześniej usługi streamingowej Amazon Luna koncern pokazał wiele nowych urządzeń.

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Najbardziej interesującym gadżetem jest widoczna na górnym obrazku Always Home Cam, produkt marki Ring. Jest to nietypowa kamerka bezpieczeństwa, która podczas nieobecności użytkownika krąży po domu i wypatruje obecności niepożądanych osób. Obiektyw przyczepiono do niewielkiego drona w kształcie grzybka. Użytkownik może sam zaprogramować mu trasy z poziomu aplikacji lub pozostawić to w rękach sztucznej inteligencji. Do drona dołączona jest też stacja dokująca, którą urządzenie samo odwiedzi, gdy zacznie mu brakować energii. Sprzęt wyceniono na 250 dolarów (ok. 975 zł). Interesujący gadżet.

Inne produkty z serii Ring pokazane na konferencji to odpowiednio: Car Alarm, Car Cam i Car Connect. Pierwszy z nich to uzupełnienie klasycznego alarmu samochodowego, podłączane do portu OBD-II. Względem dostępnego w samochodzie zabezpieczenia produkt dodaje inteligentne czujniki oraz możliwość komunikacji za pomocą głośnika. Integruje się też z innymi systemami Amazona. Może też współpracować z Car Cam, samochodową kamerą z wbudowaną komunikacją LTE. Car Connect to natomiast usługa pozwalająca komunikować się z autem za pośrednictwem smartfona. Alarm wyceniono na 60 dolarów (235 zł), natomiast Cam oraz Connect kosztują po 200 dolarów (780 zł).

Nowy Echo Show

Oprócz nowinek związanych z bezpieczeństwem Amazon zapowiedział też Echo Show 10. To dość nietypowy gadżet, który ciężko przypisać do jakiejś kategorii. Z jednej strony wbudowany, obrotowy ekran może odtwarzać Netfliksa czy Amazon Prime podczas gdy np. robimy coś w kuchni. Z drugiej strony jest też kamerka, cechująca się możliwością obrotu o 360 stopni. Sprzęt może więc również monitorować większy obszar podczas naszej nieobecności w domu i wysyłać nam powiadomienia o niepożądanych gościach. Obiektyw można też pozycjonować z poziomu smartfona.

Urządzenie nie umie przy tym identyfikować twarzy, ale ma mikrofon rozpoznający mowę. Impulsem dla zmiany pozycji obiektywu mogą być też dźwięki z tła.

Routery Wi-Fi eero

Inną nowością sprzętową są routery eero 6 oraz eero 6 Pro, umożliwiające komunikację z siecią Wi-Fi oraz ZigBee, czyli protokołami stosowanymi przez wiele sensorów oraz sprzętów związanych z automatyką domową. Nie tylko zapewnią nam dostęp do klasycznej sieci, ale też ułatwią powiązanie ze sobą różnych systemów. Podstawowy eero 6 oferuje w cenie 130 dolarów (500 zł) dwa kanały (2,44 i 5 GHz), a wyceniona na 230 dolarów (900 zł) wersja Pro jest obsługuje dodatkowy kanał 5 GHz.

Oba modele zawierają po dwa porty Ethernet i USB-C, a bardzo przydatną funkcją jest możliwość dołożenia dodatkowego kanału za pomocą dodatkowego urządzenia eero 6 Extender, które można dokupić za 90 dolarów (350 zł).

fot. Amazon