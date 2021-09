Amazon zbanował 600 chińskich marek za oszustwa związane z recenzjami

Wielkie czyszczenie

Rzecznik firmy w rozmowie z serwisem The Verge twierdzi, że konta chińskich sprzedawców zostały usunięte za świadome, powtarzające się i znaczące naruszanie zasad panujących na platformie, a zwłaszcza za praktyki zachęcania do pisania pozytywnych recenzji. Niektóre firmy (np. RavPower) oferowały karty podarunkowe w zamian za pochlebne oceny. Wiele nie zachęcało do pisania ich wprost (Amazon zakazał tej praktyki już w 2016 r.), ale pod płaszczykiem programów do testowania VIP-ów lub oferowania rozszerzonej gwarancji. Z kolei inni sprzedawcy rozdawali gratisy klientom, którzy napisali negatywne recenzję, w zamian za ich usunięcie.

Gigant oświadcza: „Będziemy nadal ulepszać wykrywanie nadużyć i podejmować działania egzekucyjne wobec podmiotów, które świadomie dopuszczają się wielokrotnych i powtarzających się naruszeń zasad obowiązujących na naszej platformie".

fot. Amazon