Amazon zmniejsza prowizję pobieraną od twórców oprogramowania

W ślady konkurentów

Obniżki prowizji dla twórców aplikacji, jakie wprowadziły w ostatnim czasie Google i Apple sprawiły, że również Amazon musiał zdecydować się na podobny krok. Firma ogłosiła właśnie specjalny program o nazwie Amazon AppStore Small Business Accelerator, mający wspierać zwłaszcza zarabiające mniej narzędzia.

Nieco inaczej

Warunki programu są nieco inne, niż w przypadku konkurentów. Firma obniża prowizję do 20% dla aplikacji sprzedawanych w Amazon AppStore. Konkurenci po naliczeniu ulgi pobierają tylko 15% od pierwszego zarobionego miliona dolarów w ciągu roku. U Amazona można zmniejszyć stawkę do 10%. Warunkiem jest to, aby aplikacja bazowała na usługach chmurowych AWS. Firma skorzystała zatem z okazji, by dodatkowo promować własne narzędzia.

Podobnie jak w przypadku programu lojalnościowego Apple’a, by zostać objętym ulgą trzeba złożyć wcześniej odpowiedni wniosek. Amazon ma też prawo usunąć z programu wybranych dostawców, jeżeli ich zarobki przekroczą dopuszczalną kwotę. Nieco inna jest w tej kwestii polityka Google’a, który po prostu obniża prowizję od pierwszego zarobionego miliona dolarów, a większą opłatę pobiera dopiero od nadwyżki.

fot. Amazon