Ameryka inwestuje w sztuczną inteligencję

100 mln dolarów na rozwój sztucznej inteligencji w Stanach Zjednoczonych

Amerykańska Narodowa Fundacja Nauki (National Science Foundation, NSF) chce przyspieszyć badania nad sztuczną inteligencją (SI). Ogłosiła utworzenie 5 nowych instytutów, które zajmą się rozwojem SI w różnych obszarach. Każdy z nich dostanie 20 mln dolarów na najbliższe 5 lat działania.

Ameryka potrzebuje sztucznej inteligencji

Według NSF sztuczna inteligencja będzie miała istotny wpływ na zmiany społeczne w najbliższych dekadach. Między innymi stworzy nowe miejsca pracy, ale w innych zastąpi człowieka.

Jak podkreślił Sethuraman Panchanathan, dyrektor NSF, wspierane instytuty zajmujące się sztuczną inteligencją angażują do badań nad tą technologią środowiska akademickie, przemysłowe i rządowe. Wszystko to ma doprowadzić do zwiększenia konkurencyjności amerykańskiej gospodarki dzięki szybszemu rozwojowi SI.

Pogoda, rolnictwo i edukacja

Powołane instytuty, dofinansowane kwotą 20 mln dolarów, zajmować się będą i podstawami rozwoju SI (algorytmami, architekturą neuronową itd.), i edukacją, czyli poszukiwaniem jak najbardziej efektywnych metod nauki. Stworzą programy rozwoju pracowników, podnoszenia ich kompetencji cyfrowych i transferu wiedzy. Zajmą się rozwiązaniem pilnych problemów dotyczących pogody, klimatu i zagrożeń na obszarach przybrzeżnych USA, a także odkrywaniem i produkcją nowych materiałów i związków bioaktywnych. Pracować będą nad optymalizacją plonów, jakości upraw i ich odporności na szkodniki oraz produkcji rolnej i dystrybucji żywności. Poszukają sposobu na rozwiązanie problemu niedoboru ludzi do pracy w rolnictwie – np. poprzez wdrożenie do takiej pracy robotów współpracujących zdolnych do manipulowania obiektami.

Stany Zjednoczone widzą więc możliwość wdrożenia SI nawet w obszarach niekojarzonych bezpośrednio z najnowszymi technologiami. Ta intuicja wspierana odpowiednimi inwestycjami może doprowadzić do zaskakujących zastosowań SI, o których zapewne wkrótce się dowiemy.

fot. Hitesh Choudhary – Unsplash