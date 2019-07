Amerykańska NSA powołała oddział ds. cyberbezpieczeństwa

Jak informuje ZDNet, amerykańska agencja wywiadowcza NSA (National Security Agency) ogłosiła plan utworzenia nowego działu, który miałby zająć się dbaniem o bezpieczeństwo cybernetyczne kraju. Dyrektoriat Cyberbezpieczeństwa ma wystartować 1 października pod kierownictwem Anne Neuberger, która działała dotąd w Russia Small Group. Było to wspólne przedsięwzięcie NSA oraz US Cyber Command powołane w 2018 roku celem zbadania ingerencji Rosji w wybory prezydenckie w USA.

„To nowe podejście do cyberbezpieczeństwa pozwoli NSA na lepszą współpracę z kluczowymi partnerami amerykańskiego rządu, takimi jak US Cyber Command, Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego i NBA" zapowiada przedstawiciel NSA. Dodaje: „Umożliwi nam to również lepsze doinformowanie klientów, żeby byli przygotowani na przeciwdziałanie szkodliwej aktywności".

To kolejny krok w stronę poprawy bezpieczeństwa w sieci po tym jak US Cyber Command w listopadzie ubiegłego roku podzieliło się z sektorem prywatnym cennymi informacjami (m.in. próbkami szkodliwego oprogramowania na Twitterze czy za pośrednictwem serwisu VirusTotal).

Otwarcie nowego oddziału wiąże się zapewne z ostatnimi atakami dokonanymi przez irańskich hackerów za pośrednictwem Outlooka. Inicjatywa ma przyczynić się do eliminacji zagrożenia ze strony hakerów.

fot. Wikipedia