Amerykański ślad w Huawei P40 Pro

Dodanie przez administrację USA chińskiego Huaweia do czarnej listy przedsiębiorstw, z którymi amerykańskie firmy nie mogą współpracować, dotyczy zarówno usług, jak i komponentów tego producenta. Chińskie smartfony rzeczywiście nie zawierają usług Google'a, ale – jak odkryli dziennikarze „Financial Times" – przynajmniej P40 Pro jest wyposażony w amerykańskie części.

Redakcja zleciła rozebranie tego flagowego modelu i stwierdziła, że posiada on moduły radiowe RF i anteny aż 3 amerykańskich producentów: Qualcomm, Skyworks i Qorvo. Pierwsza z tych firm uzyskała od amerykańskiego rządu licencję na współpracę z Huaweiem, jednak dziennikarzom nie udało się ustalić, czy podobne pozwolenie mają dwie pozostałe.

Co ciekawe, sporne komponenty znajdują się w najnowszym modelu Huaweia, ale przebadany pod tym kątem Mate 30 Pro nie zawierał żadnych elementów wyprodukowanych przez Skyworks lub Qorvo. Zamiast tego Huawei zastosował alternatywy z własnego działu HiSilicon, który sięgnął po komponenty producentów z Chin i Korei Południowej. Choć pozwoliły one chwilowo zastąpić luki spowodowane brakiem części pochodzących z USA, to najwidoczniej nie zadowoliły całkowicie chińskiego koncernu, wykazując się wyraźnie słabszą specyfikacją.

fot. Huawei