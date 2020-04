Amerykańskie próby likwidacji niechcianych połączeń

Federalna Komisja Łączności (Federal Communications Commission, FCC) ogłosiła, że wszyscy operatorzy do połowy 2021 r. muszą przyjąć i wdrożyć protokół STIR/SHAKEN. Wymóg ten ma na celu przede wszystkim zwalczanie robotów telefonicznych, które dzwoniąc pod losowo wybrane numery, ukrywają własne, co uniemożliwia operatorom ich identyfikowanie.

Protokół STIR (Secure Telephony Identity Revisited)/SHAKEN (Secure Handling of Asserted information using toKENs) ma zapobiegać nielegalnie wykonywanym połączeniom. Korzysta on z certyfikatów cyfrowych opartych na technikach kryptografii. Każdy dostawca usług telefonicznych otrzymuje swój certyfikat cyfrowy od odpowiedniego urzędu. Technologia certyfikatu umożliwia stronie wywoływanej sprawdzenie, czy numer wzywający jest dokładny i czy nie został sfałszowany.

Połączenia z niezidentyfikowanych numerów często są odrzucane przez odbiorów, co nie zmienia faktu, że takie rozmowy inicjowane przez roboty telefoniczne obciążają sieci telekomunikacyjne, powodując spore straty. Szacuje się, że w 2019 r. sieci telefonii komórkowej w Stanach Zjednoczonych straciły w ten sposób ponad 58 mld dolarów. To wynik o 22% wyższy niż rok wcześniej – pomimo różnych wysiłków podejmowanych przez firmy telekomunikacyjne i administrację. Dlatego też uznano, że potrzebne są nowe, skuteczniejsze metody walki z botami.

Powszechne przyjęcie STIR/SHAKEN zmniejszy, jak twierdzi agencja FCC, skuteczność nielegalnego inicjowania połączeń, pomoże organom ścigania zidentyfikować przestępców i – co najważniejsze – pozwoli operatorom rozpoznać spamerów, zanim zestawią rozmowę. Agencja przyznaje jednak, że wymagania prawne dotyczące obsługi STIR/SHAKEN są krokiem we właściwym kierunku, ale nie rozwiążą problemu plagi robotów w jeden dzień.

Nie wystarczy, by operatorzy wdrożyli protokół – muszą też przetestować, czy ich implementacja działa z innymi sieciami. Innymi słowy, nie jest to opcja, którą może po prostu „włączyć" dostawca sieci bezprzewodowej. Ponadto konsument potrzebuje urządzenia, które wyświetla powiadomienie „zweryfikowany rozmówca". Większość nowoczesnych smartfonów obsługuje tę funkcję od razu po wyjęciu z pudełka, ale jest też sporo telefonów, które mogą wymagać aktualizacji.

fot. FCC